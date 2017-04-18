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Окно в будущее: в Минске представили новинки IT-отрасли
19.04.2017 13:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Инновации, которые делают жизнь удобнее и интереснее, представили в Минске. В выставке цифровых технологий участвуют больше сотни компаний из двух десятков стран. Новинки IT-отрасли оценил корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Сегодня умным может быть все, что угодно: зубная щетка, ручка или же очки. С помощью приставки они синхронизируются с компьютером или телевизором и погружают человека в виртуальную реальность.
Пока в таких очках можно только играть, но на форуме в Минске специалисты заговорили о рынке виртуального туризма. А значит, скоро каждый сможет путешествовать, не выходя из дома. Впрочем, ощущение нереальности на выставке остается даже, если смотреть невооруженным глазом.
Здесь представлен и подарок для родителей - ручной робот, который делает зарядку с детьми и даже отвечает на изнурительные вопросы маленьких «почемучек». Кроме того, папам больше не нужно беспокоиться за свой автомобиль - для них придумали приложение «Умная парковка». Оно показывает, где находится машина, в каком она состоянии, и сколько свободных мест на стоянке.
«Автомобиль уехал. И водитель через приложение, пусть это не буквально сразу, а доли секунд, но может видеть, что конкретное место на парковке освободилось», - рассказал представитель компании-разработчика приложения Алексей Божко.
На этой выставке становится ясно, насколько сложно угнаться за технологиями. Вот, к примеру, разработка молодых ученых. С помощью электронных датчиков человек становится частью так называемого «интернета вещей».
Разработчики новинок делают ставку на безопасность и массового потребителя. Главная задача - приносить пользу людям.
А еще белорусские
Эта выставка - одна из крупнейших на пространстве Содружества и Балтии. За первый день работы форум посетили более трех тысяч человек.
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За первый день работы выставку цифровых технологий посетили более трех тысяч человек.
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