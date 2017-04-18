Инновации, которые делают жизнь удобнее и интереснее, представили в Минске. В выставке цифровых технологий участвуют больше сотни компаний из двух десятков стран. Новинки IT-отрасли оценил корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Сегодня умным может быть все, что угодно: зубная щетка, ручка или же очки. С помощью приставки они синхронизируются с компьютером или телевизором и погружают человека в виртуальную реальность.

Пока в таких очках можно только играть, но на форуме в Минске специалисты заговорили о рынке виртуального туризма. А значит, скоро каждый сможет путешествовать, не выходя из дома. Впрочем, ощущение нереальности на выставке остается даже, если смотреть невооруженным глазом.

Здесь представлен и подарок для родителей - ручной робот, который делает зарядку с детьми и даже отвечает на изнурительные вопросы маленьких «почемучек». Кроме того, папам больше не нужно беспокоиться за свой автомобиль - для них придумали приложение «Умная парковка». Оно показывает, где находится машина, в каком она состоянии, и сколько свободных мест на стоянке.

«Автомобиль уехал. И водитель через приложение, пусть это не буквально сразу, а доли секунд, но может видеть, что конкретное место на парковке освободилось», - рассказал представитель компании-разработчика приложения Алексей Божко.

На этой выставке становится ясно, насколько сложно угнаться за технологиями. Вот, к примеру, разработка молодых ученых. С помощью электронных датчиков человек становится частью так называемого «интернета вещей».

«Можно оценивать силовые характеристики, также можно оценивать синхронность работы мышц, качество. Для работы со спортсменами очень информативная вещь», - рассказала представитель Белорусского национального технического университета Наталья Парамонова.

Разработчики новинок делают ставку на безопасность и массового потребителя. Главная задача - приносить пользу людям.

«Сейчас вот к нам обращались кардиологи. Они напечатали область сердца, которую нужно было удалить. Они из пластика воссоздают сердце в натуральном виде, а потом смотрят, как лучше провести операцию», - поделился представитель компании-производителя 3D-принтеров Алексей Гаврильчик.

А еще белорусские 3D-принтеры применяют в машиностроении и архитектуре. С их помощью создают детали автомобилей и макеты зданий. Кстати, ученые не исключают, что скоро на подобных устройствах можно будет распечатать и целый дом. Для этого, по их словам, нужно подождать каких-то лет пять.

Эта выставка - одна из крупнейших на пространстве Содружества и Балтии. За первый день работы форум посетили более трех тысяч человек.