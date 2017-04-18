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Белорусов ждут небольшие каникулы: как будем отдыхать и работать в апреле и мае
19.04.2017 14:44 — Новости Общества | Tut.by
На следующей неделе белорусы помянут предков на Радуницу. А в мае отпразднуют День Труда и День Победы. Как это повлияет на рабочий график — в инфографике TUT.BY.
В апреле белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы. К Радунице, которую православные отметят во вторник, 25 апреля, прибавят выходной понедельник, 24 апреля. В связи с этим рабочий день переносится на субботу, 29 апреля.
День Победы, 9 мая, также выпадает на вторник, и власти решили сделать понедельник, 8 мая, выходным днем. Но накануне в субботу, 6 мая, придется за него отработать.
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Из-за Радуницы и майских праздников в ближайшие недели рабочими будут две субботы. Но выходных все равно получится больше.
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