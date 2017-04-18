Главный внештатный стоматолог Минздрава Андрей Матвеев говорит, что попал в медицину случайно: пошел по стопам тети-стоматолога. Но нисколько не разочаровался в профессии. Большая часть его профессиональной карьеры, а это уже 33 года практики, прошла в Республиканской клинической стоматологической поликлинике в Минске. Сейчас он здесь работает главным врачом. TUT.BY Андрей Матвеев рассказал о том, почему у 75% белорусов неправильный прикус и кривые зубы, зачем ходить к стоматологу раз в полгода, даже если ничего не беспокоит, и как выбрать щетку и пасту.

«Твердые продукты хорошо самоочищают зубы»

— У представителей каждой нации есть внешние отличия, зубы белорусов тоже отличаются от зубов жителей других стран?

— Так как белорусы живут в Европе, то их зубы немного отличаются от зубов народов Юго-Восточной Азии и Африки, где достаточно много натуральных и твердых продуктов питания. Такие продукты хорошо самоочищают зубы. А по структуре наши зубы ничем не отличаются от зубов людей из других регионов мира.

Часто можно услышать, что они не такие белые, как, например, у африканцев. Это не так. Такое ощущение создают контраст цвета кожи. Если кожа темная, то и зубы цвета слоновой кости кажутся белыми.



Андрей Матвеев, главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии, кандидат медицинских наук, доцент. Практикующий врач с 1984 года. Работал стоматологом-ортопедом в Республиканской клинической стоматологической поликлинике с 1986 по 1991 год. Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС.

— Как часто мы ходим к стоматологу?

— В прошлом году было около 15 млн посещений. Такая цифра сохраняется последние пять-семь лет. Это 1,6 посещений на одного жителя страны в год. Чаще всего обращаются к стоматологам-терапевтам — около 70%, за хирургической помощью — 18%, ортопедической, то есть за протезированием — 10% и около 3% — это ортодонтия и исправление прикуса. Из 15 млн обращений, тех, кто пришел в течение года в первый раз, — 58%. То есть около 4 млн человек до этого не посещали стоматолога вовсе. Хотя мы рекомендуем хотя бы раз в полгода обращаться для профилактического осмотра. Вот и получается, что у пациентов, которые не следуют этой рекомендации, часто выявляют случаи запущенных онкозаболеваний полости рта. Не говоря уже о кариесе и протезировании.

— Зачем ходить раз в полгода к стоматологу, если ничего не болит?

— Чтобы доктор посмотрел и, может быть, скорректировал питание пациента, помог выбрать зубную пасту, щетку. Сегодня наши жители не настроены на сохранение здоровья в отличие от людей на Западе. Там стоматология чаще всего не включена в страховку, и за нее приходится платить из своего кармана. Люди вынуждены заниматься профилактикой.

На профилактическом осмотре доктор может найти маленькую дырочку на жевательных зубах. Проще и дешевле поставить пломбу в этот момент, чем через три-шесть месяцев получить в зубе большую дырку, воспаление пульпы или оказаться в ситуации, когда его нужно удалить.

При этом раз в полгода нужно делать профессиональную гигиену полости рта у стоматолога.

У нас есть программа по стоматологическому здоровью, и мы хотим объединиться с врачами других специальностей, начиная от акушер-гинекологов. Уже на этапе работы с беременными женщинами им нужно говорить, как питаться, чтобы у будущего малыша зубы вообще выросли и были здоровыми.

— И что должна есть будущая мать?

— Она должна вести здоровый образ жизни. Это даже не обсуждается. Ее питание должно быть разнообразным, включать продукты с содержанием жиров, витаминов, белков, кальция, который очень полезен для зубов. Даже если мама вегетарианка, во время беременности она должна есть мясо, чтобы ребенок получал максимум полезных веществ.

Зубочелюстная система закладывается на шестой-восьмой неделе беременности. Какой-то сбой — и коренные зубы могут вообще не вырасти. За молочными зубами, если все хорошо, есть зачатки постоянных зубов, они начинают прорастать в пять-шесть лет. Но при сбое в организме во время беременности эти зачатки не появляются, и человек в итоге беззубый.

— И что делать?

— Протезировать. У нас есть такие пациенты, но их немного. Например, к нам пришел мальчик в пятилетнем возрасте, сейчас ему лет 18. У него вообще нет зубов, всю жизнь ходит со съемными протезами. Он привык к ним. Произошел какой-то сбой в развитии плода, который потом проявился в сухости всех слизистых поверхностей, у него была алопеция, то есть на голове практически не было волос. И представьте — маленький ребенок, и у него уже съемные протезики. Каждые полгода делали новые.

«93% белорусов обращаются к стоматологам в государственные учреждения и только 7% — в частные»

— Как вы оцениваете уровень стоматологии в Беларуси?

— Стоматология у нас не хуже, чем на Западе. Все стоматологическое оборудование ведущих мировых компаний есть и у нас. Мы работаем точно с такими же материалами, как стоматологи в Англии, Америке, России, Японии…

Программа стоматологического образования у нас не уступает программам ведущих университетов мира. Наши выпускники работают в США, Чехии, Эстонии, Норвегии, Южной Корее, Японии…

— Молодого стоматолога легко заинтересовать, чтобы он не уехал в другую страну?

— Если у него цель уехать в Австралию, как ты его не заинтересовывай, он уедет. Но сегодня зарплата врача-стоматолога достаточно высокая для страны. Если не хватает зарплаты в госсистеме, всегда можно подработать в частных центрах, что многие и делают.

Свобода действий у врача-стоматолога есть: если хочешь заниматься имплантологией — пожалуйста. Пройди курс обучения, специализацию и занимайся. Импланты у нас такие же, как и в Швейцарии. Сказать, что молодых стоматологов гонит нужда или невозможность реализации на родине, нельзя.

Многие из-за границы возвращаются. Посмотрели и поняли, что в каждой системе здравоохранения своя специфика. Если не вписываются, приезжают домой.





— Кажется, что в Минске в плане стоматологической помощи все устроено лучше, чем в регионах…

— Несколько недель назад я был в Витебской области. В городах там есть практически все, что и в столице. Может, оно не последнего поколения, но есть. У нас, возможно, существует некая диспропорция, когда в Минске больше и стоматологов, и современных материалов. Но это связано с коммерциализацией — проходимость пациентов в больших городах выше.

А так расстояние между стоматологическими кабинетами по стране максимум 50 км. Это не расстояние. В сельских районах поликлиники работают так, чтобы люди утром в 7 часов могли приехать в райцентр, получили там стоматологическую помощь, в 8−9 часов вернулись домой.

— Зачастую люди стараются попасть к стоматологу именно в частный кабинет или частную клинику. С чем это связано?

— В платных кабинетах или клиниках несколько другие материалы. Чего греха таить, ни одна страна мира не может позволить оказывать полноценную стоматологическую помощь бесплатно. Это высокотехнологичная сфера, с дорогими материалами и оборудованием. В бюджеты заложено все, чтобы оказать необходимую самую простую помощь. Сделать так, чтобы у человека не болел зуб или закрыть кариозную полость более дешевыми препаратами. То есть решить проблему, но не лезть в эстетику.

Те, кому важен эстетический аспект, идут в платные кабинеты, предполагая, что там материалы лучше. Но врач оказывает помощь как платно, так и бесплатно на одинаковом уровне.

По статистике за прошлый год за бесплатной помощью в госучреждения обратилось около 93% пациентов, а в негосударственные центры — 7%. Как видите, основная нагрузка на стоматологическое лечение лежит на государственной системе.

«С кривыми зубами не берут в летчики»

— Кариес — самая распространенная проблема?

— Среди причин обращений к стоматологам кариес занимает 56%. Одна из теорий, почему он возникает — из-за микроорганизмов, которые питаются отходами нашей пищи, особенно сладкой. Эти микроорганизмы и разрушают эмаль.





Есть и вторая причина кариеса: с появлением на кухнях блендеров, всевозможных размягчителей продуктов, твердое питание, которое самоочищало зубы, ушло на второй план. Вкупе со сладостями это и приводит к кариесу. Бывает его молниеносное течение, когда за полгода-год поражаются практически все зубы. В среднем с момента образования поверхностного кариеса, небольшого пятнышка, до появления большой полости проходит около полутора лет. Это в случае, если кариес не лечить.

— Что такое камни на зубах и нужно ли их удалять?

— Камень на зубах не появляется сразу. Сначала возникает мягкий зубной налет, который часто скапливается с внутренней стороны нижних зубов возле десен или на жевательных зубах в пришеечной области. Это места, которые сложно вычистить.

Образования камня также зависит от состава слюны человека и воды, которую он пьют. У одного камень может расти по 1 мм в год, а у другого — по 1 мм в месяц. Все индивидуально. Но снимать камень, конечно, надо. У доктора для этого есть целый арсенал средств, начиная от механических крючков до аппаратов, которые снимают не только видимые отложения, но и поддесневые.

— Зачем на зубы ставить коронки?

— Предположим, что на нижней челюсти нет одного зуба. Это значит, что в итоге изменится положение зуба и в верхней челюсти: он выдвинется вниз. Если мы через некоторое время захотим поставить зуб, то не сможем это сделать, так как у нас не будет места.

Между каждым зубом есть контактный пункт, через который один зуб соприкасается с другим. Как только мы потеряли один зуб, второму не на что опереться и он начинает двигаться. Если зубы долго не протезировать, то они смещаются и зубной ряд укорачивается.

Если же у зуба в нижнем ряду разрушена коронка, то зуб сверху сразу же начинает смещаться. Чем больше разрушен зуб, тем больше показаний к коронке. Коронку можно ставить при индексе разрушения поверхности зуба до 70%.

В целом зубы надо лечить и восстанавливать их форму с самого детства. Родителям нужно помнить, что во время смены молочных зубов на коренные, нужно обращаться к стоматологу, чтобы он следил за наличием места для постоянных зубов. Если его недостаточно, то можно поставить специальные распорки, которые помогают зубам не сходиться.

Если родители не будут водить ребенка к врачу, в итоге у него могут вырасти кривые зубы. У нас практически у 75% населения, особенно детского, проблема с зубочелюстными аномалиями. Это значит, что у них кривые зубы и неправильный прикус.





— И сразу нужно ставить брекеты?

— Необязательно. Брекеты — самая новая система, которая позволяет в меньшие сроки исправить положение зубов. По сути, это крючки, которые наклеены на зубы, в них вставлена дуга с памятью формы. Она постепенно двигается, придавая зубу то или иное положение. На крючки и дугу ставят резиночки, врач их периодически их меняет.

Но сегодня у детей активно используют пластинки. Их назначает доктор-ортодонт. Лечение с помощью пластинок до 18 лет в стране бесплатное. Брекеты, конечно, из-за дороговизны материалов, приобретают родители. Ценник сегодня от 300 долларов за две челюсти и заканчивается тремя-пятью тысячами долларов.

В шестилетнем возрасте ребенку можно выровнять зубы с помощью капы. Это специальная пластина, которую надевают на ночь. Она имеет память формы. Если зубы развернуты на 180 градусов, то капа не поможет.

— Брекеты могут выровнять зубы человеку, которому хорошо за 30 лет?

— Они могут помочь и человеку, которому за 50. Вся сложность в том, что у ребенка компенсаторные возможности организма значительно выше, чем у человека, которому 40 лет. Тогда процессы регенерации снижены и костная ткань достаточно плотная. Поэтому лечение с помощью брекет-системы может растянуться по времени.

— Знаю, что, когда ставят брекеты, часто удаляют здоровые зубы.

— Зубы удаляют, чтобы создать место в зубном ряду. Чаще всего удаляют четвертые зубы, которые наименьше ценны, или восьмые, зубы мудрости. Если не создашь место в зубном ряду, другому зубу будет некуда стать в случае исправления прикуса.

— А что если человек не пойдет ставить брекеты? Кривые зубы — ну и что?

— Из-за неправильного прикуса ухудшается процесс пережевывания пищи, кроме того из-за нарушения положения зубов может измениться дыхание, а это может привести к изменениям в ЛОР-органах.

С зубочелюстными патологиями людей не берут на подводные виды работ и в летчики.

— Чтобы стать летчиком, у тебя должны быть ровные зубы?!

— Во-первых, должны быть все зубы. Во-вторых, из-за неправильного открытого прикуса в случае аварии, когда нужно в рот взять маску, человек не сможет ее удержать из-за того, что челюсти не смыкаются.

— Нужно ли удалять зубы мудрости?

— Если они неправильно прорезаются, например, в сторону, и слизистая из-за остатков пищи нагнаивается и часто воспаляется, а хирургу ее приходится постоянно разрезать, то зуб удаляют.

— Есть ли генетический фактор, который влияет на здоровье зубов?

— Это не в 100% случаев. У родителей с белыми чесночными зубами могут быть дети с полным ртом зубов с кариесом. Но вообще, у хороших людей хорошие зубы (улыбается).





— Как перебороть страх перед посещением стоматолога?

— Страх закладывается еще во время приема у стоматолога в детстве. Важно в момент первого обращения к стоматологу, не настроить ребенка на то, что будет больно. Нужно сказать, что просто комарики покусают, ничего страшного, может быть неприятно. Но если дать ребенку в три года испугаться, он будет бояться на протяжении всей жизни. Будет отвергать эту боль и не захочет с ней встречаться снова.

Уже будучи взрослым, если человек боится идти к стоматологу, нужно искать врача, который сможет к себе расположить: поговорит с вами о погоде, жизни, любви.

«Я против неконтролируемого отбеливания, когда его делают часто и непрофессионально»

— Как выбрать правильную зубную щетку?

— Это должен сделать стоматолог, учитывая твердость эмали зубов, состояние слизистой, характер вашей пищи и как вы чистите зубы.

— Не знаю ни одного человека, который бы пошел к стоматологу, чтобы ему порекомендовали щетку. Просто покупаешь в супермаркете щетку средней жесткости — и все.

— А потом такие пациенты говорят, что чистят зубы, и когда сплевывают, появляется кровь. В этом случае или щетка неправильной жесткости, или вы не умеете чистить зубы и прилагаете больше усилий, чем нужно, или у вас есть заболевание, с которым нужно обратиться к доктору.

Неважно, какой щеткой вы чистите зубы: электрической или обычной. Насадки в электрических щетках тоже бывают разные по жесткости и их нужно подбирать вместе с врачом.

— Сколько щеток должно быть у одного человека?

— Во-первых, она должна быть одна для себя любимого. Это предмет личной гигиены. во-вторых, щетку нужно регулярно менять. Как только, она, образно говоря, показала тебе руку и начала волокниться, потеряла форму — ее нужно заменить

Процесс чистки тоже важен. Надо чистить зубы круговыми движениями, выметающими, от красного к белому, то есть от десны к верхушке эмали, сзади — вперед. И то, как вы чистите зубы, важнее, чем то, какой будет щетка.

При этом и утром, и вечером помимо щетки и зубной пасты нужно использовать зубную нить и ершики. Нити все синтетические, не важно, какую вы выберете. Главное, попросить стоматолога, чтобы он показал, как ею пользоваться. Нить нужно заводить за зубы и прижимая ее к ним, выметать остатки пищи. Не сломя голову загонять нить в десневой край, травмируя слизистую и получая кровянистые выделения, а все делать аккуратно.





Ополаскиватели необязательно использовать. Они освежают полость рта, некоторые производители добавляют туда антисептик, чтобы убить бактерии.

По времени зубы нужно чистить пять-семь минут. Пока играет ваша любимая песня, вы чистите зубы — и все нормально. Но зубы надо чистить после еды. Многие проснулись, умылись, почистили зубы и идут завтракать. А потом весь день сидят на работе, а во рту кариес разъедает эмаль.

— Какой должна быть зубная паста?

— Нужно обращать внимание на содержание фтора, оно указано на тюбике. Для детей это 500 ppm, взрослых — 1450 ppm. Более 1500 ppm — это лечебная паста для профессионального приема.

У нас в стране нет повышенного содержания фтора в питьевой воде. И это хорошо. Значит, это не приведет к такому заболеванию, как флюороз. Но раньше у нас было два района, где в воде было много фтора: Осиповичский и Березовский. Сейчас этот вопрос решили.

— Нужно ли чистить язык?

— Конечно. И утром, и вечером. На корне языка есть грибовидные сосочки, в которых остается пища, которая влияет на размножение микроорганизмов. Одно дело, когда язык влажный, красивый и розовый, и другое — когда белый с налетом.

Для чистки языка есть специальная щетка. Но многие производители делают и в обычной щетке на одной из сторон силиконовую поверхность для чистки языка.

— Как вы относитесь к отбеливанию зубов?

— К нему надо относиться осторожно. У каждого человека своя твердость эмали, а в отбеливающих материалах может применяться кислота. И если вы уже захотели сделать отбеливание. То его нужно делать только в стоматологическом кабинете. К нам обращались коммерческие структуры и говорили, что вот в России отбеливание делают даже в палатках в гипермаркетах. Но потом этот коммерсант с палаткой исчезнет, и человеку придется идти к стоматологу, чтобы зубы уже не отбелить, а реставрировать. Если эмаль уже испорчена, из гладкой и ровной она стала эррозированной, то туда попадают микроорганизмы. Поверхность зуба становится мутной, появляется кариес.

Может я и ретроград, но я против неконтролируемого отбеливания, когда его делают часто и непрофессионально.

— Какие продукты вредны для зубов?

— Чем больше вы едите сладкого и мучного, тем это лучше для микроорганизмов и хуже для вас. В рационе должно быть меньше обработанной и вязкой пищи, и больше твердого: яблок, моркови, репы. Зуб в лунке стоит так, как будто подвешен в гамаке. Твердой пищей мы массируем, улучшаем кровоснабжение, и он больше времени сохранится устойчивым.



2doc.by — современный и быстрый способ выбрать врача и записаться к нему на прием online.

С нами вы получите возможность записаться к врачу в медицинский центр всего за пару кликов, без звонков, очередей и утомительного поиска.