В прошлую среду около восьми вечера десятиклассница СШ № 3 Кристина Баек возвращалась из костела домой. По дороге недалеко от старой военной части она увидела дым. Подошла посмотреть, что там. Оказалось, горела трава и мусор. «Огонь был почти с меня ростом, — вспоминает девушка. — Не знаю, как я не растерялась».



Фото предоставлено пресс-службой Минского областного управления МЧС.

Место, где случился пожар, находится в черте города, но обычно там немноголюдно. В то время, кроме Кристины, здесь вообще никто не проходил.

— В панике я забыла, есть у меня с собой телефон или нет, — вспоминает те события Кристина. — Рядом проезжая часть, я подбежала туда, но машин не было. Дул сильный ветер, вокруг сухая трава, огонь быстро «шел» к пустующей казарме. За ней общежитие, санстанция, спортзал.

По словам Кристины, воды поблизости не было, и она решила накрыть огонь свежими ветками.

— Дома, когда готовим шашлыки, всегда жарим хлеб на свежих ветках, они, в отличие от сухих, так быстро не вспыхивают, — объясняет свои действия школьница. — А здесь недалеко как раз началась стройка, и срезали кусты. Я стала их переносить к огню.

Страха, признается, в тот момент не было. Скорее ответственность: если бы, говорит, оставила огонь без присмотра, он, скорее всего, распространился бы на жилые дома.

Один на один с пламенем Кристина сражалась минут 20, и даже не заметила, как все потушила.

— На время я не смотрела, только обратила внимание, что когда погасло, небо потемнело, — рассказывает школьница.

В какой-то момент на огонь стали сходиться другие горожане. Первыми были двое молодых людей, они и позвонили в МЧС.

— Спасателей я не дождалась и убежала. Испугалась: подумают — это я устроила пожар, — удивляет Кристина. — Почему? Вокруг ведь никого, кто бы доказал, что это не я.

Домой пришла чумазая. Мама испугалась: «Что случилось?».

— Когда я ей рассказала, она ответила, что я поступила безрассудно, неправильно так рисковать, — вспоминая, улыбается Кристина. — Но я все равно была счастлива, потому что смогла потушить пожар.

В Минском областном управлении МЧС поясняют: пожар был на площади примерно 20 «квадратов». Территория небольшая, но из-за сильного ветра огонь быстро распространялся.

— Причина пожара пока устанавливается. Сейчас мы хотим провести в школе торжественную линейку и наградить Кристину, — рассказала Кристина Борейко, официальный представитель Минского областного управления МЧС. — Ее поступок — пример ответственности и небезразличия.