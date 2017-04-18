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В Гродненском районе с 22 апреля возобновят движение дачных автобусов

19.04.2017 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый дачный сезон пригородные автобусы начнут 22 апреля. В движении некоторых маршрутов произошли изменения. Так, автобусы к садовым товариществам «Сосновая Балка» и «Чистые пруды» будут отправляться от остановочного пункта «ул. Индурское шоссе». Ранее они стартовали с ул. Славинского. Сокращены рейсы к садовому товариществу «Вишня» в связи с тем, что маршрут городского автобуса № 35 продлен до остановочного пункта «Тарусичи», рассказывает «Перспектива».


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Также в связи с предстоящими праздниками в работу общественного транспорта внесены изменения. В понедельник, 24 апреля, пригородные автобусы будут курсировать в режиме субботы, во вторник, 25 апреля, в режиме воскресенья. Городской транспорт в понедельник и вторник выйдет на линию в режиме выходного дня.

Кстати, с 1 мая пенсионеры смогут ездить на пригородном транспорте, в том числе в дачных автобусах, за полцены. Скидка действует до 30 сентября. Воспользоваться ей можно только при предъявлении пенсионного удостоверения.

Актуальное расписание можно найти на сайте автобусного парка.

 
 
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Новый дачный сезон пригородные автобусы начнут 22 апреля. В движении некоторых маршрутов произошли изменения.

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