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Житель Витебска хранил в гараже оружие и патроны

19.04.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Витебска хранил в своем гараже арсенал, сообщает пресс-служба милиции региона.


У 49-летнего жителя Витебска изъяли 4 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и 40 патронов разного калибра.

В конце марта милиционеры нашли в доме этого мужчины более 20 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Правоохранители установили, что подозреваемый пользовался гаражом на окраине города. Во время обыска кроме вещества растительного происхождения здесь обнаружили оружие и патроны.

Назначены экспертизы, которые помогут установить боевые качества арсенала, а также возможное использование оружия в противоправных целях.


 
Теги: Витебск
 
 
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В конце марта милиционеры нашли в доме этого мужчины более 20 граммов марихуаны.

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