Мини-плантацию марихуаны и грибов, содержащих в своем составе психотропные вещества, в своем доме оборудовал 27-летний житель Речицы. Она была обнаружена во время санкционированного прокуратурой Речицкого района обыска вечером 17 апреля.

Правоохранители изъяли из дома "ботаника" пластиковые боксы, подготовленный для выращивания наркосодержащих растений удобренный грунт, фрагменты фольги с наслоениями для проращивания психотропных грибов. Также был изъят пакет с 2,25 г высушенного растительного вещества, которое согласно заключению эксперта является марихуаной, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Молодой человек задержан. Речицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».