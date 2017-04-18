МИНСК, 19 апр — Sputnik. Гомельский домостроительный комбинат впервые взялся за возведение футбольного стадиона.

Объект располагается в российской Калуге близ Грабцевского шоссе. Он включает строительство стандартного футбольного поля, трибун на 500 мест, административно-бытового корпуса с раздевалками и душевыми, а также хозяйственной зоны с котельной.

Проект разработала нижегородская компания, заказчиком строительства выступила администрация Калуги. Использовать стадион предполагают в тренировочном процессе при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



© Фото: "Гомельский ДСК" Строить стадион гомельчане начали в марте 2017 года

Практически все строительные работы на объекте выполнит Гомельский ДСК из материалов собственного производства. Сейчас идет подготовка площадки для прокладки инженерных сетей, следующий этап — возведение котельной. Срок сдачи стадиона — 1 августа.

"В Калуге мы уже построили миниполис "Веснушки" с объектами инфраструктуры и получили положительную оценку заказчика. Репутация надежного партнера сыграла свою роль и при выборе подрядчика для строительства стадиона", — уверена заместитель генерального директора ОАО "Гомельский ДСК" Анжелина Сыромятникова.

Гомельчане работают в Калуге вахтовым методом. Сегодня на объекте трудятся 15 человек. Когда "вырастут" административный корпус, хозяйственная зона, трибуны, то количество вахтовиков возрастет в разы.