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Мастера вагонного депо Борисова обвиняют во взятках с работников за прогулы и пьянки
19.04.2017 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Работника вагонного депо станции «Борисов» обвиняют во взятках и мошенничестве. По версии следствия, сотрудник брал деньги с подчиненных за продление контракта, их прогулы и другие проступки. Подробности
Фигурант — мастер пункта техобслуживания Минского вагонного депо станции «Борисов».
Следователи полагают, что течение нескольких лет мастер подстрекал работников к даче взяток якобы вышестоящему руководству. За эти деньги сотрудники хотели избежать возможных проблем за прогулы и другие проступки.
— Так, за непривлечение к дисциплинарной и административной ответственности подчиненного, находившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, получил в качестве взятки 200 долларов США, — рассказывает официальный представитель УСК области Татьяна Белоног.
От еще одного работника, полагает следствие, фигурант получил 750 долларов за продление контракта. Мастер и здесь представлял себя якобы посредником.
Действия мужчины квалифицированы сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, подстрекательство к даче взятки, получение взятки, служебный подлог.
Фигурант заключен под стражу. Дело передано прокурору для направления в суд.
— Следствием внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений на государственном предприятии, - рассказали в УСК.
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И даже во взятках за продление контракта сотрудникам.
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