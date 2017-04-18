В действиях мамы, дети которой потерялись в понедельник в Минске, не усматривается состав преступления, сообщили в пресс-службе ГУВД. Мальчики сейчас находятся в детском доме.



Фото: Поисково-спасательный отряд «Ангел»

3-летнего Бориса и 4-летнего Глеба нашли в подъезде дома по улице Старовиленской в Минске, малыши были совсем одни.

— Нам Женя (мама мальчиков. — Прим. TUT.BY) рассказала, что отдыхала где-то в коттедже за Минском, обвинила всех знакомых в том, что устроили шумиху. Мол, она оставила детей у какого-то пожилого человека, Глеб с Борисом сбежали, — рассказывает TUT.BY знакомая семьи.

Мальчиков нашли в понедельник в 16.30. Сначала их поместили в инфекционную больницу, затем перевели в детский дом на улице Рафиева. Пока маму искали по всему городу, знакомые рассказали: у Евгении уже не первый год проблемы с алкоголем, поэтому Глеб и Борис периодически жили у подруг мамы.

— В понедельник в дежурную часть Советского РУВД поступило сообщение о малолетних детях, находящихся в подъезде дома по ул. Старовиленской без сопровождения взрослых. На этот адрес незамедлительно выбыли сотрудники милиции, которые доставили детей в РУВД, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После чего детей передали в детский дом. В это время милиция проводила мероприятия по установлению личности и места нахождения матери. Выяснилось, что в тот день мать уехала по делам, а детей оставила в квартире по ул. Старовиленской у знакомого мужчины пожилого возраста. В какой-то момент он уснул, старший ребенок открыл дверь, и дети вышли в подъезд. Граждане, увидевшие мальчиков одних, сообщили в милицию, что нашли потерявшихся детей, поскольку те не смогли рассказать, что они делали в подъезде, — комментируют TUT.BY в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милиции говорят, что в «действиях мамы не усматривается состав правонарушения и ее не за что наказывать», в детском саду о ней не отзываются плохо. Возвращать Евгении детей или нет, в ближайшее время решат органы опеки.