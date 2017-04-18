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Белорусам могут разрешить работать водителями в РФ с нацправами

19.04.2017 16:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. В Государственную думу внесли законопроект, позволяющий гражданам Беларуси и России работать водителями на территории Союзного государства со своими национальными правами, сообщается на информационно-аналитическом портале СГ.

Группа депутатов — глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), его заместитель Виктор Водолацкий ("Единая Россия") и член этого комитета Артем Туров ("Единая Россия") — выступили авторами документа. Парламентарии отмечают, что в государственные органы поступают многочисленные обращения от белорусов, которые ссылаются на международные договоры между двумя странами в сфере обеспечения равных прав граждан и просят разъяснить им порядок трудоустройства после 1 июня 2017 года.

Согласно тексту законопроекта, предлагается уточнить, что вступающая в силу с 1 июня этого года норма о запрете на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, не будет распространяться на граждан Союзного государства.

"Поправку, в соответствии с которой белорусским водителям, работающим в России, не придется менять белорусские права на российские, предлагается ввести в действие с 1 июня 2017 года", — говорится в сообщении.

Составители законопроекта указывают на то, что решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России "О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий" предусмотрено, что документы, выданные в Беларуси и РФ для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации.

Парламентарии предлагают не распространять норму, которая вступит в силу с 1 июня 2017 года, "на граждан государств — участников Договора о создании Союзного государства, временно проживающих или временно пребывающих на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства и осуществляющих предпринимательскую или трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами".

Законопроект официально зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. В Государственную думу внесли законопроект, позволяющий гражданам Беларуси и России работать водителями на территории Союзного государства...

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