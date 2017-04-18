Идея проведения субботников — еще советская, но суверенная Беларусь от проведения подобных мероприятий не отказалась. Повлияла на это и активная поддержка проведения субботников президентом республики Александром Лукашенко , который сам регулярно участвует в подобных событиях. Все о субботнике 2017-го , история возникновения события и экскурс в опыт белорусского проведения субботников — в материале Sputnik.



© Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля

История субботников

Субботники зародились в советские времена — в 1919 году прошло первое добровольное мероприятие, тогда Владимир Ленин призвал всех выйти на благоустройство и ремонт железной дороги. С тех пор в СССР субботники проводились регулярно — подразумевалось, что благодаря этим мероприятиям граждане проявляют "солидарность трудящихся", а также бесплатно помогают государству обустраивать страну.

К слову, всесоюзные Ленинские коммунистические субботники проходили ежегодно и были приурочены ко дню рождения Ленина — 22 апреля. Подобное совпадение дат случилось и в 2017-м.

После развала СССР идея субботников была ненадолго забыта, однако после победы на первых президентских выборах в 1994 году Александр Лукашенко предложил вернуть эту практику. С тех пор в Беларуси республиканские субботники проходят ежегодно, а многие организации проводят их самостоятельно и в иные дни.

Белорусы и субботники

Если смотреть количество участников субботников по годам, то обычно это число не падает ниже трех миллионов человек — таким образом, в субботниках принимает участие почти каждый третий житель Беларуси. Если же считать только взрослых и трудоспособных людей — то каждый второй человек трудился бесплатно на благо страны.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Субботник Федерации профсоюзов Беларуси прошел в урочище Куропаты

В денежном исчислении только в прошлом году белорусы в ходе субботника заработали 67,7 миллиарда неденоминированных рублей — порядка трех-четырех миллионов долларов, в зависимости от курса.

Каждый год белорусский Совмин определяет, куда будут направлены заработанные на субботнике деньги. Так, в 2017 году половину вырученных средств оставят в областных исполкомах и Мингорисполкоме, еще половину перечислят в Минфин. Часть средств затем будет направлена на реконструкцию историко-культурных ценностей в стране. Куда же направят еще часть заработанных денег — пока не известно.

Субботники — это вообще законно?

Отношение к субботникам у белорусов неоднозначное: одни рады возможности помочь обустроить город или ухаживать за природой, другие относятся к подобным мероприятиям как к "обязаловке" — особенно студенты и молодые сотрудники-бюджетники.

Впрочем, согласно белорусскому законодательству, труд в выходные — дело исключительно добровольное, и ни в университете, ни на работе не имеют права заставлять вас участвовать в субботнике. В случае подобных ситуаций необходимо обращаться в суд и требовать соблюдения своих прав.

Однако же сам по себе субботник — явление законное, и подобные мероприятия проходят не только в Беларуси. Это не помешало в 2015-м Госдепу США обрушиться с критикой на страну за практику проведения субботников.

Президент на субботнике

Вместе со всеми белорусами трудиться на субботник традиционно выходит и президент Лукашенко. Вместе с ним часто трудятся члены его семьи и сыновья, представители правительства, известные спортсмены (например, биатлонистка Дарья Домрачева) или крупные бизнесмены.

Лукашенко трудился на разных объектах. Так, в 2016-м президент работал на реконструкции стадиона Динамо, за год до того — на возведении пятого столичного роддома. Несколько лет подряд Лукашенко работал на строительстве стадиона "Минск-Арена", также он работал на строительстве "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки Беларуси и на иных объектах.

Участие президента в субботнике — традиционно яркое событие, которое освещают практически все белорусские СМИ.

Где будет трудиться Лукашенко на субботнике 2017 года — пока не известно.

Как принять участие в республиканском субботнике?

Как правило, для участия в субботнике белорусов приглашают их работодатели, а также местные власти — районные исполнительные комитеты. Часто накануне проведения субботника соответствующие объявления развешивают на подъездах жилых домов или приглашения приходят прямо на рабочие места.

Если вы хотите принять участие 22 апреля в республиканском субботнике, вы можете обратиться в свой исполком или в профсоюзы с вопросом о том, куда и как целесообразно ехать, а также какие виды работ надо будет выполнять.

Чаще всего на субботниках белорусы работают на стройках, уборке территорий или реконструкции — тех работах, которые можно организовать без специальной подготовки.

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