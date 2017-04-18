МИНСК, 19 апр — Sputnik. Белорусы по-прежнему выбирают новые бюджетные иномарки, но спустя три-пять лет предпочтения могут измениться, предполагает заместитель председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.

С образованием единого экономического пространства, изменением условий и предложений на авторынке с 2012 года белорусы стали активнее пересаживаться с привезенных из ЕС иномарок на новые автомобили.

"Произошло смещение акцентов в пользу покупки новых автомобилей. Причина в низкой цене. Цена на многие автомобили бюджетных марок стала сопоставима с затратами на приобретение бывшего в употреблении автомобиля из-за пределов Таможенного союза", — пояснил Варивода.

Секрет низких цен

Более 90% новых авто попадают к белорусам из РФ. Речь идет как о машинах, которые продают в Минске и регионах дилеры, получающие авто от дистрибьютеров в России, так и о прямых покупках в российских салонах.

Причем в последние полгода-год объем неорганизованного импорта новых авто из России существенно сократился.

"По этому показателю мы вернулись на уровень 2013 года, когда этот показатель был на уровне 10%. Для сравнения, на пике, когда белорусы массово ездили за машинами в российские салоны, показатель неорганизованного ввоза из России достигал 50 и более процентов рынка новых автомобилей", — подчеркнул эксперт.

Секрет низких цен на поставленные из России бюджетные новые автомобили заключается, по словам Вариводы, в том, что российское правительство дотирует продажи, тем самым стимулируя свой автопром.

"По оценкам независимых аналитиков, половина продаж в I квартале 2017 года в России новых иномарок состоялась благодаря бюджетной поддержке. А так как мы находимся в едином экономическом пространстве с Россией, то наши дилеры имеют те же цены, что и российские. То есть косвенно это дотирование цен продаж новых автомобилей распространяется и на белорусский рынок", — заметил зампред БАА.

Как долго это продлится

По оценке эксперта, через три-пять лет цены на автомобили снова могут подняться до докризисного уровня начала осени 2014 года.

"Допустим, самый популярный в Беларуси бюджетный внедорожник Renault Duster стоил осенью 2014 года от 17,5 тысяч долларов. Сейчас он стоит в районе 13, а бюджетная версия даже дешевле. На минимуме цен в 2015 году, напомню, он стоил меньше 10 тысяч. Но чудес же не произошло. Затраты на его производство мало изменились. И по сей день продажи автомобилей на рынке Таможенного союза являются убыточными для производителей", — заметил эксперт.

Новые vs б/у иномарки

Времена, когда Беларусь называли страной б/у автомобилей, остались в прошлом. В настоящее время доля новых автомобилей превышает количество ввезенных из-за пределов Таможенного союза б/у машин.

"Эта тенденция последних лет по-прежнему ярко выражена. Можно сказать, что впервые продажа новых авто превысила импорт б/у", — подчеркнул эксперт.

Сколько подержанных иномарок ввозится в страну из России и сколько перепродается в стране, в БАА не знают. Этой статистикой обладает, но не делится ГАИ. Хотя эта информация, по словам Вариводы, была бы полезна дилерам, которые могли бы предложить клиентам новые услуги — к примеру, прием на комиссионную продажу подержанного авто.

"В Беларуси недостаточно развит такой инструмент, как продажа б/у через дилерские центры. Это во многом связано с тем, что мы не видим и не понимаем этот рынок, в отличие от российских дилеров. Здесь государство могло бы поработать и информационно, и законодательно, чтобы поддержать дилеров", — заметил представитель автомобильной ассоциации.

Что происходит с белорусским авторынком

Бывали времена и похуже, говорит эксперт, когда Sputnik попросил его охарактеризовать состояние рынка.

Хотя в 2017 году продолжилось падение продаж. Причем на всех направлениях. Меньше ввозилось подержанных иномарок и меньше покупалось новых машин у дилеров.

"На пике ввоза в 2011 году у нас импорт составил около 220 тысяч автомобилей, а в прошлом году всего-то около 50 тысяч. И в январе этого года спад продолжается. Совокупный рынок существенно сжимается. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения. А во-вторых, с высокими процентными ставками, которые только сейчас начали снижаться", — заметил заместитель председателя автомобильной ассоциации.

Снижение процентных ставок по автокредитам на данный момент стало своеобразным спасательным кругом для рынка. Более привлекательные предложения сделали клиентам и лизинговые компании. Как итог, рынок удержался на плаву.

"У многих дилеров год-два назад продажи с привлечением лизинга либо кредита были единичные, на уровне математического шума. Сейчас у большинства дилеров 40-50% всех продаж — это продажи по линии кредит или лизинг", — объяснил Варивода.

Нынешнее состояние рынка эксперт оценил как нормальное — выживали и при меньших объемах продаж. Но определенный пессимизм у дилеров, по его словам, все-таки присутствует.

"Если в будущем факторы, которые сейчас поддерживают рынок, перестанут работать, мы опасаемся, что клиенты снова пересядут с новых авто на б/у, а не хотелось бы", — заметил Сергей Варивода.