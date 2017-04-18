В редакцию TUT.BY обратился Виталий Кравченко. Гомельчанин обеспокоен ситуацией с клещами. Мужчина утверждает, что с каждым годом опасных насекомых в городе все больше, и уверен, что проблему пора поднимать на государственном уровне. Почему не обрабатывают территории? Куда уходят налоги, которые платят собачники? Почему ежегодно столько случаев, а власти не реагируют? — сыплет вопросами читатель.





Виталий — владелец немецкой овчарки Сандры. С приходом теплых дней для него наступает беспокойное время. Все из-за клещей.

— Живем в микрорайоне «Южный» рядом лес, озеро, природа. Клещи оттуда просто прут. У нас едва не каждая собака во дворе переболела пироплазмозом. Вот и вчера наша Сандра снова принесла на себе двух клещей. Хорошо, что заметили. В прошлом году у сестры собаку еле спасли, и у мамы тоже. И сама мама лечилась от болезни Лайма. Это очень длительное и дорогостоящее лечение. Да вы сами посмотрите, с марта по ноябрь все ветеринарки забиты.

В центре ветеринарной медицины «ПолиВет» слова Виталия подтвердили. Ежедневно принимают по 15−20 четвероногих с клещами. Это больше, чем в прошлые годы.

— Капли от клещей, по нашему опыту, в этих случаях помогают не особо, к тому же те, что посильнее действием, опасны для здоровья, а если собака беременна, то и вовсе противопоказаны. Прививки от болезней клещевых тоже — не выход. Они на печень и сердце действуют, чаще раза в год их делать нельзя, да и хватает такой прививки меньше, чем на полгода — сетует мужчина.

В Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии заверили, что ситуация с клещами в городе контролируемая. Действительно, в последние годы насекомые из-за потепления климата стали более активны и раньше дают о себе знать. Так, первые случаи укусов в этом году были зафиксированы уже в феврале. Но, утверждают энтомологи, это не повод для паники. В городе клещей практически нет. А тем, кто отправляется на природу, специалисты советуют соблюдать нехитрые правила безопасности.

— В марте к нам за помощью в связи с укусом клещей обратились 10 человек. И те поймали их за пределами города — в основном, на дачных участках, — прокомментировал заместитель главного государственного санитарного врача Гомеля Александр Михалевский. За четвероногими питомцами он порекомендовал получше приглядывать и не отпускать в потенциально опасные места.

Излюбленные зоны обитания клеща: затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса, с густым травостоем и подлеском.









Однако рекомендации Виталия не успокоили. «Неужели нельзя решить эту проблему на государственном уровне? К примеру, обработать местность с вертолета?» — интересуется гомельчанин.

В Гомельском областном центре профилактической дезинфекции сообщили, что вертолета у них нет, но имеются специалисты. Любой желающий может сделать заявку на обработку территории от клещей. Услуга платная.

«Сейчас мы делаем обработку территории по заявке любого частного лица, единственное правило, чтобы участок, который нужно обработать, был очищен от прошлогодней листвы, веток и бурелома. Также желательно, чтобы в ближайшие после обработки дни не было дождей, которые могут снизить эффективность», — отметили в центре дезинфекции.



