Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений республиканской больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина». Мужчину обвиняют в неоднократном получении взяток.



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Подробности БЕЛТА сообщил замначальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Игорь Бычко.

Установлено, что руководитель на протяжении 5 лет получал в качестве взяток от подчиненных деньги за разрешение совмещать должности и соответственно иметь больший заработок.

Кроме этого, он получал взятки за решение вопроса о поощрении подчиненных премиями. Так, при получении премии работники должны были передавать ее часть своему руководителю.

Незаконная деятельность носила систематический характер. Установлено более 20 эпизодов получения взяток. Прокуратурой области к обвиняемому предъявлен иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на общую сумму 6,5 тысяч рублей.

В случае признания судом вины, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.