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Руководителя одного из подразделений больницы "Аксаковщина" обвиняют во взятках
19.04.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений республиканской больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина». Мужчину обвиняют в неоднократном получении взяток.
Подробности БЕЛТА сообщил замначальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Игорь Бычко.
Установлено, что руководитель на протяжении 5 лет получал в качестве взяток от подчиненных деньги за разрешение совмещать должности и соответственно иметь больший заработок.
Кроме этого, он получал взятки за решение вопроса о поощрении подчиненных премиями. Так, при получении премии работники должны были передавать ее часть своему руководителю.
Незаконная деятельность носила систематический характер. Установлено более 20 эпизодов получения взяток. Прокуратурой области к обвиняемому предъявлен иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на общую сумму 6,5 тысяч рублей.
В случае признания судом вины, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.
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Прокуратура Минской области уже направила в суд уголовное дело.
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