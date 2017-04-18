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Руководителя одного из подразделений больницы "Аксаковщина" обвиняют во взятках

19.04.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений республиканской больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина». Мужчину обвиняют в неоднократном получении взяток.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Подробности БЕЛТА сообщил замначальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Игорь Бычко.

Установлено, что руководитель на протяжении 5 лет получал в качестве взяток от подчиненных деньги за разрешение совмещать должности и соответственно иметь больший заработок.

Кроме этого, он получал взятки за решение вопроса о поощрении подчиненных премиями. Так, при получении премии работники должны были передавать ее часть своему руководителю.

Незаконная деятельность носила систематический характер. Установлено более 20 эпизодов получения взяток. Прокуратурой области к обвиняемому предъявлен иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на общую сумму 6,5 тысяч рублей.

В случае признания судом вины, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

 
 
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Прокуратура Минской области уже направила в суд уголовное дело.

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