Под занавес прошлой недели состоялась III отчетно-выборная конференция районной организации РОО «Белая Русь». Повестка мероприятия предусматривала рассмотрение семи, безусловно, важных вопросов, в обсуждении которых участие принял ряд высоких гостей. В их числе были заместители председателей республиканского совета и областной организации РОО «Белая Русь» Александр ШАТЬКО и Василий ЛАЩ, председатели райисполкома и районного Совета депутатов Владимир СЕНЧУК и Людмила ЖУКОВИЧ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир БАЗАНОВ. С отчетом о работе за период с 23 января 2015 года по сегодняшний день совета районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» выступила ее председатель Елена ПРОСМЫЦКАЯ.

Елена Станиславовна, в первую очередь, напомнила аудитории о том, что в этом году общественное объединение отмечает свой первый круглый юбилей — 10-летие со дня принятия решения Учредительного съезда о создании РОО «Белая Русь». Статистика свидетельствует: членством в республиканском общественном объединении охвачено 3% трудоспособного населения страны, а это 165.291 человек. Во всех районах действует 151 организация, куда входят 7940 «первичек». РОО «Белая Русь» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, банковские счета, печать, зарегистрированы эмблема и флаг объединения.

Основной его целью является построение независимой, сильной и процветающей Беларуси, социально-справедливого общества, в котором каждый гражданин чувствует себя свободной, самодостаточной личностью, чьи способности реализуются в полном объеме. Поэтому среди членов объединения 32% — это молодые люди в возрасте до 31 года, 46% — в возрасте до 40 лет. 65% имеют высшее образование, 27% — среднее специальное, 8% — среднее и профессионально-техническое.

Датой рождения районной организации, судя по словам Елены Просмыцкой, является 22 января 2008 года. Именно в этот день состоялась ее регистрация соответствующим решением райисполкома. На сегодняшний день она состоит из 33 первичных организаций, объединяющих в своих рядах 820 членов общественного объединения. Самые многочисленные «первички» функционируют в отделе образования, спорта и туризма райисполкома (169 человек), ОАО «Остромечево» (166 человек), райисполкома совместно с территориальным центром социального обслуживания населения (92 человека).

По информации Елены Станиславовны, свою работу организация строит согласно плану мероприятий районного совета РОО «Белая Русь», который ежегодно разрабатывается и утверждается решением совета. За отчетный период проведено 5 заседаний совета и 27 заседаний президиума районного совета, на которых рассматривались вопросы укрепления общественного контроля, реализации социальных проектов, содействия развитию реальной поддержки молодежи, участия в избирательных кампаниях.

В ходе выборов Президента Республики Беларусь и депутатов в Палату представителей Национального собрания РБ шестого созыва в составе участковых комиссий работали 47 членов организации и 36 были наблюдателями. Но перед этим была проделана большая работа членов организации по сбору подписей за кандидата в Президенты РБ и кандидата в Палату представителей Национального собрания РБ. Слова благодарности за это докладчик высказала старосте деревни Большие Мотыкалы Марии Драневич, заместителю директора ОАО «Остромечево» Жанне Горустович, депутату районного Совета депутатов Андрею Шумовичу.

Совместно с общественным объединением «Белорусский союз женщин», которое в районе возглавляет Людмила Жукович, депутатским корпусом, райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса организовывались пикеты в поддержку кандидатов.

С 2008 года функционирует общественная приемная, которая является важным аспектом в работе организации. Ведь обращения граждан, как справедливо полагает Елена Просмыцкая, — это индикатор доверия людей. В общественной приемной с гражданами встречались председатель райисполкома и его заместители, председатель районного Совета депутатов, начальники отделов райисполкома. За отчетный период поступило 94 устных обращения. Тематика их разная: и строительство и реконструкция жилых помещений, и постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, и регистрация жилых помещений, ремонт и обслуживание подъездов в домах общего пользования, и ремонт дорожного покрытия в сельских населенных пунктах, и вопросы, касающиеся образования и медицины. Каждый нашел ответ на свой вопрос.

Сегодня с уверенностью, подчеркнула Елена Станиславовна, можно сказать, что брендами, по которым всюду узнают организацию, стал ряд следующих акций.

К примеру, «Белая Русь» – ветеранам». В ее рамках проводились встречи с ветеранами войны и труда на дому, торжественные мероприятия и чествование заслуженных работников в трудовых коллективах.

«Белая Русь» с любовью к детям» приурочена к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь. Активисты организации посещают Брестский родильный дом, чтобы вручить подарки и цветы мамам, родившим детей 3 июля. Эта акция проводится ежегодно. А с недавних пор подарки получают и дети, которые родились 3 июля и уже идут в первый класс.

«Белая Русь» — за безопасность детей на дорогах» стартует всегда ко Дню знаний – 1 сентября.

В ходе акции «Поделись теплом души своей», приуроченной ко Дню инвалида, оказывается финансовая помощь районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» и ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района».

Уже два года подряд в День матери районной организацией осуществляется акция «Напиши письмо для любимой мамочки». Участники мероприятия в зале писали поздравительные открытки и письма своим мамам, а районная организация их отправляла по указанным адресам. Елена Просмыцкая уверена, что такая традиция будет продолжаться и впредь.

Всегда с нетерпением ждут в Прибужье акцию «С «Белой Русью» — в Новый год». В ходе ее дети из многодетных, малообеспеченных семей, учащиеся, проявившие себя в учебе, спорте, общественной жизни, принимают участие в областной новогодней елке в Бресте. И, конечно же, каждый ребенок получает подарок.

Районная организация — активный участник культурно-массовых мероприятий под девизом «За сильную и процветающую Беларусь», торжеств, посвященных Первомаю, Дню Победы, Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь, районному сельскохозяйственному фестивалю-ярмарке «Дожинки», другим мероприятиям.

Члены районной организации РОО «Белая Русь» в числе первых выходят на субботники по благоустройству территорий мемориальных комплексов, памятников, обелисков и братских могил жертв Великой Отечественной войны, организуют поздравления и концерты для ветеранского корпуса.

Также в активе — тесное сотрудничество с районными организациями ветеранов, профсоюза работников аграрно-промышленного комплекса, «Белорусским республиканским союзом молодежи», с органами государственной власти в реализации проектов, направленных на укрепление института семьи, популяризацию здорового образа жизни, реализацию государственной молодежной политики и т.д.

Совместно с отделом образования, спорта и туризма райисполкома, президиумом районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса ежегодно проводятся чемпионаты района по волейболу, футболу.

С целью пропаганды и популяризации отдыха, здорового образа жизни среди молодежи, привлечения ее к активному занятию спортом ежегодно в д. Литвины проводится туристический слет среди коллективов физической культуры субъектов хозяйствования Прибужья, посвященный Дню молодежи.

Доброй традицией стал и ежегодный конкурс «Мисс Прибужья» с вручением конкурсантам призов и цветов.

Для формирования культа здоровой и крепкой ячейки общества, повышения престижа полноценной семьи совместно с отделом ЗАГС в районном Доме культуры 15 мая организуется праздник, посвященный Дню семьи. Также традиционным стало чествование золотых, серебряных юбиляров на дому.

Говоря о предстоящих задачах организации, Елена Просмыцкая на первое место поставила усилия по активизации всесторонней деятельности «первичек» на местах, укрепление внутриорганизационной дисциплины, совершенствование форм работы среди населения. Необходимо также расширить ее содержание, больше внимания уделив духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, формированию у населения гражданской ответственности за будущее своего государства.

Для эффективной работы с населением следует в общественной приемной объединения возобновить прием граждан депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и местных Советов. Такая форма деятельности способствует формированию у людей активной гражданской позиции, укрепляет обратную связь граждан и представителей президентской вертикали. Активное сотрудничество с органами власти и общественными формированиями, стоящими на конструктивных позициях, способствует дальнейшему процветанию сильной и независимой Беларуси, обеспечивая мирную и достойную жизнь всем гражданам страны, резюмировала Елена Просмыцкая.

С отчетом о работе контрольно-ревизионной комиссии районной организации выступила ее председатель Елена Бурак. В развернувшейся затем дискуссии по прозвучавшим докладам участие приняли председатели первичных организаций ОАО «Племзавод Мухавец» Светлана Олещеня, отдела образования, спорта и туризма райисполкома Екатерина Ягницына, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района» Татьяна Савоневская, заместитель председателя республиканского совета РОО «Белая Русь» Александр Шатько, заместитель председателя областной организации РОО «Белая Русь» Василий Лащ.

Делегаты конференции рассмотрели организационные вопросы повестки дня. Состоялись выборы совета и кандидатов в совет районной организации, контрольно-ревизионной комиссии и кандидатов в ее члены, делегатов на отчетно-выборную конференцию областной организации РОО «Белая Русь». Примечательно, что команду от Прибужья на областном форуме возглавит новый председатель районной организации общественного объединения Лариса Балашова, единогласно избранная на эту должность в пятницу на отчетной конференции.

Следует подчеркнуть, что самые активные члены районной организации были удостоены Грамот и Благодарственных писем областного совета РОО «Белая Русь», а также Дипломов районного совета общественного объединения.

Виктор ГРИШИН

Фото Сергея ХМЕЛЯ