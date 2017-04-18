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Сажал виноград и раскопал могилу. Мозырский дачник обнаружил на своем участке останки человека

19.04.2017 18:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Мозырский дачник откопал на своем участке в деревне Загорины останки человека. Экспертиза установила — возраст захоронения от 70 до 90 лет. Скорее всего, это очередное эхо войны.


В тот день Анатолий Князев на своем дачном участке в Загоринах занимался традиционными весенними хлопотами. Дача в распоряжении его семьи с 90-ых, как радивый хозяин каждый кусочек своей земли знает вдоль и поперек, не тронутым оставался только этот участок, который граничит с соседями.

Лопата наткнулась на что-то твердое, поначалу думал, строительный мусор, оказалось — истлевший сапог, из голенища которого выпала человеческая кость. О страшной находке Анатолий Геннадьевич сообщил соседям. Те вначале не поверили, ведь это было 1 апреля.

Дачники позвонили в милицию. Дальнейшие раскопки проводились под контролем правоохранителей. В итоге обнаружили все фрагменты скелета человека. Экспертиза установила — останкам более 70 лет. На месте деревни Загорины во время Великой отечественной базировалось одно из подразделений солдат Вермахта. В конце войны в этом районе шли кровопролитные бои за освобождение Мозыря. Чей боец и боец ли, установить сейчас сложно. Можно только предполагать. Сохранились кости и часть сапог, труха деревянного гроба. Ни солдатского жетона, ни одной металлической пуговицы.

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Местные жители говорят, что находки времен войны в Загоринах попадаются нередко. Но таких еще не было. Останки неизвестного человека после экспертизы будут вновь преданы земле. В предназначенном для этого месте.
 
 
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Мозырский дачник откопал на своем участке в Загоринах останки человека. Экспертиза установила - возраст захоронения от 70 до 90 лет. Скорее всего, это очередное эхо...

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