Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. Об этом сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ, передает РИА «Новости» .

По его словам, начальники Генштабов вооруженных сил государств — участников ОДКБ обсудили на заседании проблемы развития военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Они наметили пути решения проблемных вопросов и обсудили предстоящие мероприятия боевой подготовки в этом году.