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ОДКБ включит Центрально-Азиатский регион в свою систему ПВО и ПРО

19.04.2017 18:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. Об этом сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ, передает РИА «Новости».

По его словам, начальники Генштабов вооруженных сил государств — участников ОДКБ обсудили на заседании проблемы развития военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Они наметили пути решения проблемных вопросов и обсудили предстоящие мероприятия боевой подготовки в этом году.

Собрание народов
 
 
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пообещал, что единая система противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ будет развиваться и дальше.

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