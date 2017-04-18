|
ОДКБ включит Центрально-Азиатский регион в свою систему ПВО и ПРО
19.04.2017 18:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. Об этом сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ, передает
По его словам, начальники Генштабов вооруженных сил государств — участников
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии