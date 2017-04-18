|
ФК "Минск" о "черном списке" фанатов: безопасность превыше всего
19.04.2017 19:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Генеральный директор футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо позитивно относится к возможному запрету на посещение стадионов для агрессивно настроенных фанатов, сообщил спортивный функционер Sputnik.
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении
Шлойдо отметил, что нововведение, возможно, позволит повысить посещаемость матчей, ведь на стадионы нередко ходят люди семейные, которые берут с собой детей. А для них личная безопасность превыше всего.
"На количество зрителей в первую очередь играет то, насколько зрелищно мероприятие и созданы ли на стадионе комфортные условия: есть ли козырьки, пункты питания. Важно, развлекают ли болельщиков", — пояснил Шлойдо.
© Sputnik Григорий Сысоев
Гендиректор заметил, что в Европе вопросам безопасности болельщиков на спортивных мероприятиях уделяется не меньше внимания. Недавно его команда была в Бордо. Ее пригласили на игру чемпионата Франции. Возле стадиона в шаговой доступности Шлойдо заметил огромное количество полицейских машин. Правда, на самом стадионе полицейские не появлялись. За порядком там следили стюарды.
"Но в случае опасности полиция в течение нескольких минут будет на стадионе", — заметил собеседник Sputnik.
На матчах с участием ФК "Минск" случаев проявления агрессии фанатами пока не было, заметил Шлойдо.
"Стоит отметить, что армия фанатов у нас небольшая — около 50 человек. У нас все фанаты дисциплинированны. Никогда нареканий на них не было", — сказал он.
По данным МВД Беларуси, за текущий год в республике зарегистрировано 29 происшествий с участием футбольных фанатов. Составлено 90 протоколов о правонарушениях, задержано более 100 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению гендиректора клуба, нововведение позволит повысить посещаемость матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии