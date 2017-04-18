МИНСК, 19 апр — Sputnik. Генеральный директор футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо позитивно относится к возможному запрету на посещение стадионов для агрессивно настроенных фанатов, сообщил спортивный функционер Sputnik.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект, который направлен на охрану общественной безопасности во время проведения спортивных и общественно-массовых мероприятий . Одна из его норм предусматривает внесение в КоАП РБ нового вида административного взыскания — "административный запрет на посещение физкультурного-спортивных сооружений". Такая мера позволит временно запретить фанату, который ранее попался на хулиганстве, доступ на спортивные состязания, на стадионы и в спорткомплексы во время проведения там соревнований и спортивно-массовых мероприятий. По данным МВД Беларуси, в "черный список" могут подпасть около 130 болельщиков из почти 3,5 тысяч.

Шлойдо отметил, что нововведение, возможно, позволит повысить посещаемость матчей, ведь на стадионы нередко ходят люди семейные, которые берут с собой детей. А для них личная безопасность превыше всего.

"На количество зрителей в первую очередь играет то, насколько зрелищно мероприятие и созданы ли на стадионе комфортные условия: есть ли козырьки, пункты питания. Важно, развлекают ли болельщиков", — пояснил Шлойдо.

Гендиректор заметил, что в Европе вопросам безопасности болельщиков на спортивных мероприятиях уделяется не меньше внимания. Недавно его команда была в Бордо. Ее пригласили на игру чемпионата Франции. Возле стадиона в шаговой доступности Шлойдо заметил огромное количество полицейских машин. Правда, на самом стадионе полицейские не появлялись. За порядком там следили стюарды.

"Но в случае опасности полиция в течение нескольких минут будет на стадионе", — заметил собеседник Sputnik.

На матчах с участием ФК "Минск" случаев проявления агрессии фанатами пока не было, заметил Шлойдо.

"Стоит отметить, что армия фанатов у нас небольшая — около 50 человек. У нас все фанаты дисциплинированны. Никогда нареканий на них не было", — сказал он.

По данным МВД Беларуси, за текущий год в республике зарегистрировано 29 происшествий с участием футбольных фанатов. Составлено 90 протоколов о правонарушениях, задержано более 100 человек.