Соскучившись по лету и солнцу, в этот раз мы решили пообедать в кафе-пиццерии «Пляж» на проспекте Димитрова, 68Б. Для удаленного от центра города заведения цены нам показались высокими, но вкусная и яркая кухня с лихвой компенсировала этот недостаток.





Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где в Могилеве можно пообедать быстро, вкусно и недорого . Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и возможность уложиться в бюджет — 6 рублей.

В обеденное время кафе пустует, лишь одинокий курьер с большой сумкой готовится к очередному выезду — кафе организует доставку суши и пиццы. Комплексного обеденного меню не оказалось, и девушка за барной стойкой предлагает выбрать блюда из основного, хотя по телефону нас заверили, что обеденное меню есть.

Цены не позволяют составить полноценный обед из трех блюд, поэтому выбираем куриный бульон, хлеб, мультифруктовый сок и драники с ветчиной и грибами. За все отдаем 5,68 рубля.









Спустя минуту нам приносят бесплатный хлеб, сок и приборы в корзинке. Сок пакетированный, прохладный — для утоления жажды подходит.





Еще спустя 5 минут на столе появляются драники. Размер оладушек огорчил. А ведь блюдо оказалось потрясающе вкусным! Толстый слой сыра, большое количество ветчины и грибы с хрустящими прожаренными драниками — просто белорусская амброзия.









Бульон приносят практически сразу после второго. Смотрится невероятно красиво: зелень, аккуратные кубики из курицы и яркие желтки, похожие на летнее солнце. Вкус нам тоже понравился, как и большое количество яйца в порции.

Итог: быстрый, вкусный, но не самый сытный обед в удалении от центра за 5,68 рубля.





Бонус: интерьер незамысловатый, особо зацепиться взглядом не за что. Металлические стулья, традиционная плазма на стене, пару небольших картин. Две пальмы на входе — вот и все соответствие названию кафе. Санузел раздельный, жидкого мыла мы не нашли, но все остальное в порядке.