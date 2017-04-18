Суд Ленинского района Бреста 19 апреля осудил местную активистку демсил Наталью Папкову на 15 суток административного ареста, признав ее виновной в неповиновении требованию должностного лица (ст. 23.4 КоАП).



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Трое сотрудников милиции задержали Папкову 17 апреля около 17.30 у железнодорожного вокзала за то, что она переходила проезжую часть в неустановленном месте. В Ленинском РОВД в отношении активистки составили протокол за нарушение правил дорожного движения и поместили в ИВС. Утром 18 апреля ее оштрафовали на четыре базовые величины (92 рубля) за это нарушение ПДД и составили протокол по ст. 23.4 КоАП.

Около 17.00 из ИВС активистку доставили в суд Ленинского района, где она заявила ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 19 апреля.

Как сообщил БелаПАН присутствовавший на судебном заседании 19 апреля правозащитник Роман Кисляк, суд посчитал, что Папкова после перехода проезжей части в неустановленном месте не подчинилась законному требованию сотрудников Ленинского РОВД Бреста.

«В суде Папкова заявила, что ее целенаправленно задерживали. Подошедшие сотрудники милиции сразу же назвали ее имя и фамилию, — дополнил правозащитник. — Выступавшие в качестве свидетелей сотрудники милиции, показали: они просили Папкову уйти с проезжей части, она не слушалась. Затем отказывалась проехать в РОВД».

Кисляк отметил, что Папкова ходатайствовала о переносе судебного заседания, так как не смогла заключить договор со своим адвокатом, которая сейчас в отъезде. Суд отклонил данное ходатайство.

«Я считаю, Папкова неправомерно была лишена права на защиту», — заявил Кисляк. Он подчеркнул, что судья вынес постановление Папковой заочно. Активистка покинула здание суда во время объявленного перерыва.

Папкова — участница акций за отмену декрета «о тунеядцах». Первый раз ее задержали в Бресте 3 марта, когда она вышла из своего дома. Два сотрудника милиции посадили ее в автомобиль и увезли. Папкову поместили в психиатрический стационар областного психоневрологического диспансера, откуда выпустили 6 марта . По словам Папковой, в закрытом медучреждении ей не давали никаких медикаментов.

Активистка уверена, что в диспансер ее тогда поместили, чтобы не дать возможности принять участие в протестной акции 5 марта в Бресте.

Второй раз Папкову задержали днем 22 марта на брестском железнодорожном вокзале. В Ленинском РОВД в отношении нее составили протокол и поместили в ИВС. Вечером 23 марта активистку доставили в суд. Папкова заявила ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 24 марта. Активистку освободили из-под стражи.

24 марта суд Ленинского района признал ее виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил семь суток ареста за участие в акции за отмену декрета «о тунеядцах», которая прошла в Бресте 12 марта.

29 марта около 11.00 активистка вышла на свободу из изолятора временного содержания Ленинского РОВД. Ее сразу же задержали сотрудники милиции, посадили в автомобиль и доставили в областное управление комитета судебных экспертиз. Оттуда около 12.00 Папкову отпустили.

31 марта активистку снова судили . Она была приговорена судом Ленинского района Бреста к пяти суткам административного ареста за участие в акции за отмену декрета «о тунеядцах», которая прошла в Бресте 19 февраля.

4 апреля этот же суд оштрафовал Папкову на 460 рублей за оскорбление сотрудника ИВС.