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Военный комитет ОДКБ обсудил в Минске вызовы и угрозы

19.04.2017 21:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Угрозы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ носят комплексный характер, заявил председатель Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности Олег Белоконев на заседании в Минске, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, угрозы затрагивают политическую, экономическую, информационную и другие сферы деятельности стран-участниц договора. На заседании комитета обсуждались механизмы обеспечения мира в регионах.

«Мы стремились выработать решения, конкретные предложения для Совета министров обороны и Совета коллективной безопасности. Вопросы поднимались принципиальные. Меня как начальника Объединенного штаба радует, что они нашли поддержку, понимание и будут служить укреплению военной составляющей ОДКБ», - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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Теги: Минск
 
 
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Также темами встречи стали развитие противовоздушной и противоракетной обороны.

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