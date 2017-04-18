Угрозы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ носят комплексный характер, заявил председатель Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности Олег Белоконев на заседании в Минске, передает телеканал «МИР 24».

По его словам, угрозы затрагивают политическую, экономическую, информационную и другие сферы деятельности стран-участниц договора. На заседании комитета обсуждались механизмы обеспечения мира в регионах.

«Мы стремились выработать решения, конкретные предложения для Совета министров обороны и Совета коллективной безопасности. Вопросы поднимались принципиальные. Меня как начальника Объединенного штаба радует, что они нашли поддержку, понимание и будут служить укреплению военной составляющей ОДКБ», - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.