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Военный комитет ОДКБ обсудил в Минске вызовы и угрозы
19.04.2017 21:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Угрозы военной безопасности в зоне ответственности
По его словам, угрозы затрагивают политическую, экономическую, информационную и другие сферы деятельности стран-участниц договора. На заседании комитета обсуждались механизмы обеспечения мира в регионах.
«Мы стремились выработать решения, конкретные предложения для Совета министров обороны и Совета коллективной безопасности. Вопросы поднимались принципиальные. Меня как начальника Объединенного штаба радует, что они нашли поддержку, понимание и будут служить укреплению военной составляющей ОДКБ», - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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