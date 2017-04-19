В Гомельском областном суде проходит процесс в отношении местной жительницы Елены, которая обвиняется в приготовлении и организации заказного убийства. Елена заказала убийство своей кумы Екатерины и ее 11-летней дочки Анны.



Фото: БелаПАН

Третий — лишний?

Елена и Екатерина жили в одном доме, на разных этажах. Отношения можно было назвать приятельскими. Екатерина даже крестила дочку Елены. Но потом случилось так, что Елена увела у Екатерины мужа Андрея.

Из-за жгучей ревности, которую она испытывала по отношению к бывшей семье Андрея, и из-за панического страха, что мужчина вернется к Екатерине, Елена и решилась на организацию убийства.

На роль киллера обвиняемая пригласила бывшего мужа, который ей был должен более 2,7 тысячи рублей в качестве алиментов. Договор был такой: бывший муж убивает Екатерину и ее дочку Анну, а Елена отзывает исполнительный лист на алименты.

Забегая вперед, отметим, что Елена свою часть сделки выполнила. Как только бывший муж сообщил ей, что «убил» Екатерину и ее 11-летнюю дочь, Елена тут же позвонила судебному исполнителю и попросила отозвать исполнительный лист по алиментам в отношении бывшего мужа.

На тот момент она не знала, что убийство — инсценировка, Екатерина и Анна — живы, а за происходящим давно пристально следят правоохранительные органы.

Бывший муж Елены после настойчивых предложений экс-супруги убить Екатерину и ее дочку сам обратился в правоохранительные органы. Впоследствии все переговоры и обсуждение деталей убийства: как спрятать трупы, как обеспечить алиби — стали достоянием милиции, следствия и суда.

Андрей не выдержал сцен ревности и ушел жить к матери

19 апреля в Гомельском областном суде состоялись прения по уголовному делу.

Перед началом заседания знакомимся с присутствующими. Красивая ухоженная женщина представляется Екатериной, потерпевшей, и добавляет: «Это меня и дочку мою она хотела убить».



Пострадавшая Екатерина (слева в оранжевом пальто). Фото: БелаПАН

«Елене бывший муж алименты не платил, и она обещала простить ему долг. Они обсуждали, что взять в нашей квартире после убийства, чтобы заплатить исполнителю, — Елена просила своего бывшего, чтобы он нашел киллера, но он сам вызвался якобы убить нас», — рассказывает потерпевшая.

Государственное обвинение представляет начальник отдела областной прокуратуры Ирина Подковырова. По ее мнению, вина обвиняемой в организации и приготовлении умышленного убийства, в том числе малолетней, в ходе суда доказана полностью.

По версии следствия, дело выглядело так: обвиняемая регулярно конфликтовала с Андреем на почве ревности к его бывшей супруге. Андрей не выдержал скандалов и ушел от Елены жить к своей матери. Елена же решила, что муж вернулся к первой семье, и начала разрабатывать план по… убийству Екатерины и ее дочери.

Елена, которая на тот момент уже была беременна от Андрея, решила, что если Екатерины и ее дочери не будет в живых, то ничто не помешает ей вернуть мужа.

«Обвиняемая испытывала стойкую неприязнь к потерпевшей, считала ее виновной в том, что Андрей не проживает с ней», — к такому выводу пришло обвинение на основании показаний многочисленных свидетелей и прослушивания телефонных переговоров.

«Ни сожаления, ни одного слова жалости»

Вину Елена не признаёт, причем полностью.

«Непризнание ею своей вины — способ защиты. Отрицание обвиняемой очевидных фактов объясняется свойством ее характера, о чем сделал вывод психолог в ходе экспертизы. А именно о наличии у нее таких механизмов психологической защиты, как рационализация, производящая интеллектуальную переработку ее неблаговидных поступков и вытеснение из сознания негативной информации, воспроизведение которой может нанести ущерб ее интересам — то есть это свойство ее личности. Она исключает все негативное и считает, что у нее не было неблаговидных поступков», — зачитала психологическую характеристику обвиняемой Ирина Подковырова.

Кроме дочери Анны, у Екатерины и Андрея есть общий 17-летний сын Павел, который живет в той же квартире и теоретически также мог стать жертвой «киллера». Однако эту вероятность суд рассматривать не стал, так как прямых указаний на убийство Павла Елена исполнителю не давала, речь шла только о Екатерине и Анне.

Также исключены из обвинения признак «из корыстных побуждений» — корысти у Елены не было, целью преступных действий было вернуть мужа, и квалификация «группой лиц», потому что по факту «исполнитель» был всего один — бывший муж.

«Умышленное убийство — это преступление, особо опасное для общества, так как отнимается главное право человека — право на жизнь. Хочу напомнить, как хладнокровно и цинично обвиняемая обсуждала планируемое преступление, а ведь она понимала, что жертвой преступления должна стать маленькая девочка, почти ровесница ее дочки, и ее кума — тот человек, которого она сама лично просила крестить свою дочь, и сама в свое время выбрала именно ее на эту роль. Не говоря уже о том, сколько горя обвиняемая принесла потерпевшей, разрушила эту семью, увела у детей отца и супруга у жены…» — убеждала суд в виновности Елены представитель прокуратуры.

«Данное преступление подтверждает, что обвиняемая готова идти на всё, чтобы получить то, что она считает необходимым для себя. Для нее нет никаких рамок и ограничений, она неоднократно и спокойно переступала через элементарные нормы и морали, и закона, и совести. Она могла неоднократно отказаться от задуманного. Мы слушали разговоры и слушали ее реакцию на совершенное преступление. Будучи убежденной, что убийство произошло, она не высказывает ни сожаления, ни одного слова жалости, она лишь спокойно выполняет свою часть договоренности — звонит судебному исполнителю и просит отозвать исполнительный лист по алиментам», — высказалась в обвинении Ирина Подковырова.

Ищите мужчину?

Уже в ходе суда Елена угрожала Екатерине, говорила, что ей не нужен посредник, она сама готова ее убить. Мол, рано или поздно из тюрьмы выйдет…

Адвокат обвиняемой считает, что во многом виноваты мужчины — как первый муж Елены, так и второй — Андрей. Именно бывший муж хотел убить Екатерину и ее дочь и подстрекал Елену к этому, заявила защитник подсудимой.

«Человек оказался в сложной жизненной ситуации, оставшись без мужа, будучи беременной. Ее беда в том, что на своем пути она повстречала мужчин, которых я бы не могла назвать таковыми. Бывший муж оказался не в состоянии содержать ребенка, а новый бегал от одной семьи к другой, причиняя душевные травмы обеим женщинам», — высказалась адвокат.

Государственное обвинение попросило у суда наказать обвиняемую лишением свободы сроком на 12 лет. Приговор планируется огласить 3 мая.



Фото: БелаПАН

Кстати

Дети Елены после ее задержания живут со своими отцами. Дочь — с бывшим мужем Елены, тем самым «киллером», а только недавно родившийся сын — с Андреем.