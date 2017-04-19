В Беларуси ожидаются большие выходные, которые внесут изменения работу транспорта. Так, столичное метро с 22 по 25 апреля будет работать по измененному режиму, а наземный транспорт "подстроится" под граждан.

Как сообщается на сайте минского метрополитена, 22 апреля подземка будет работать графиком субботнего дня. Однако в этот день планируются изменения: с 7.00 и до 9.00 интервал движения поездов на обеих линиях составит 3 минуты, а с 9.00 и до 19.00 — 5-6 минут. После 19.00 движение поездов вернется в обычный график субботнего дня. 23, 24 и 25 апреля поезда пойдут графиком воскресного дня.

"В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам", - отметили в метрополитене.

Изменится работа и наземного транспорта. 24 апреля в график движения ряда маршрутов из-за корректировки режима работы крупных торговых предприятий города будут внесены временные коррективы. Отменены автобусные маршруты № 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э. На автобусном маршруте №130 будут задействованы четыре единицы подвижного состава, №134С - пять единиц, №140 - шесть единиц.

Кроме этого, ГП "Минсктранс" с 22 по 25 апреля организует работу временных городских и пригородных автобусных маршрутов: 22-24 апреля с 8.00 до 19.00 будут курсировать автобусы №970Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище"; №972Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище"; №973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище"; №975Э "ДС Чижовка - Кладбище Михановичи". Также будет увеличено количество подвижного состава на действующих городских автобусных маршрутах №68 "ДС Карастояновой - Северное кладбище"; №94С "АС Автозаводская - Чижовское кладбище"; №109 "ДС Карбышева - Северное кладбище". 25 апреля с 7.00 до 19.00 организованы маршруты №968Э "ДС Карастояновой - Северное кладбище"; №970Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище"; №971Э "ДС Запад-3 - Кладбище Михановичи"; №972Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище"; №973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище"; №974Э "Кульман - Северное кладбище"; №975Э "ДС Чижовка - Кладбище Михановичи"; №977 "Первые ворота - Вторые ворота" (для обслуживания Северного кладбища); №979Э "ДС Карбышева - Северное кладбище". Также будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №31 "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище" (с одновременной отменой работы автобусного маршрута №172Э); №94С "АС Автозаводская - Чижовское кладбище". С целью минимизации времени проезда к местам отправления городских и пригородных автобусных маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание мест захоронения, 25 апреля с 7.00 до 18.00 запланировано увеличение количества подвижного состава на автобусных маршрутах № 29, 59, 148С, 921 , троллейбусных маршрутах № 2, 22, 25, 41, 46, 92 и трамвайном маршруте №11 , а также организация работы автобусных маршрутов № 3С "ДС Чижовка - Вокзал", 22Д "ДС Чижовка - ст.м. Автозаводская". 25 апреля в связи с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Кульман движение автобусного маршрута №19 "ДС Карастояновой - Слепянка" будет организовано по ул. Карастояновой, ул. Орловской, пл. Бангалор, ул. М.Богдановича с выполнением остановочного пункта "Пл. Бангалор" по ул. М.Богдановича в обоих направлениях. Отправление автобусов по маршрутам № 968Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 977, 979Э будет осуществляться оперативно по мере наполнения салонов.