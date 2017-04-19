В Минске состоялось очередное заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором участвовали начальники генеральных штабов вооруженных сил шести государств — членов организации, начальник Объединенного штаба ОДКБ, а также и представители Секретариата ОДКБ.

— Сегодняшнее заседание десятое, юбилейное, — отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, открывая мероприятие. — В декабре мы встречались в Минске. Подвели итоги проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2016 году. Обсудили планируемые совместные мероприятия на 2017 год и предложения по совершенствованию системы подготовки в 2018 году. В ходе предыдущего заседания мы также определили направления дальнейшей работы по созданию системы межгосударственного информационного взаимодействия в рамках ОДКБ и организации полноценного обмена информацией между назначенными в государствах уполномоченными органами.





В ходе десятого заседания Военного комитета ОДКБ был рассмотрен ряд ключевых вопросов. Прежде всего начальники генеральных штабов вооруженных сил государств — членов Организации про­анализировали вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.

С учетом тенденций резкого изменения геополитической обстановки на первый план вышли вопросы практического сотрудничества. Участники заседания обсудили проблемы организации противовоздушной и противоракетной обороны в интересах ОДКБ и СНГ, а также вопросы формирования вспомогательных рабочих органов при Совете министров обороны ОДКБ, по организации связи, материально-техническому обеспечению, противовоздушной и противоракетной обороне и Коллективным авиационным силам ОДКБ.

В ходе работы было уделено внимание вопросам подготовки военных кадров. Обсуждено взаимодействие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (г. Тверь), которая является базовой учебно-методической организацией по подготовке военных кадров для государств — членов ОДКБ по специальности «противовоздушная оборона», с ее филиалом — Военной академией Республики Беларусь.

Помимо этого, участники заседания затронули ряд вопросов, касающихся организации международных полетов авиации вооруженных сил государств — членов ОДКБ, обсудили предложения по упрощению процедур перелетов и созданию определенных органов для быстрейшего решения вопросов.

Немаловажно отметить, что проведение на постоянной основе подобных заседаний Военного комитета позволяет начальникам генеральных штабов вооруженных сил государств — членов ОДКБ обсудить механизмы совместного противодействия возникающим угрозам, наметить практические пути их совершенствования.

— Уровень представительства — начальники генеральных штабов вооруженных сил государств — членов ОДКБ — позволяет выработать решения и конкретные предложения для Совета министров обороны и для Совета коллективной безопасности, — подвел итоги заседания начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. — Вопросы поднимались принципиальные. Меня как начальника Объединенного штаба радует, что они нашли поддержку, понимание и будут служить укреплению военной составляющей Организации Договора о коллективной безопасности.

По итогам заседания был подписан протокол, в котором зафиксированы принятые решения и даны соответствующие поручения по их дальнейшей реализации. Эти решения направлены в первую очередь на укрепление безопасности государств — членов ОДКБ, а также на совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества в формате организации и развитие взаимовыгодного партнерского взаимодействия в военной сфере на основе учета общих региональных и национальных интересов.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото Владимира Блинова