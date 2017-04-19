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«Кайман» – покоритель «Сахары»

19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Преодоление песчаного карьера, танковой трассы, водных преград вброд и вплавь, езда по лесным дорогам, обстрел из различных видов стрелкового вооружения… Вот далеко не полный перечень преград, с которыми пришлось столкнуться мобильному бронированному транспортному средству (МБТС) «Кайман» во время одного из этапов государственных испытаний на военном полигоне под Брестом.


Стране нужна мобильная армия с эффективным вооружением. Об этом Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил 24 июня 2014 года в ходе рабочей поездки на ОАО «140‑й ремонтный завод». Тогда же глава государства поставил задачу создать отечественную бронемашину для нужд белорусской армии.

Конструкторский коллектив завода во главе с главным конструктором Ольгой Петровой, используя новые технологические решения, реализовал серьезную опытно-конструкторскую разработку, воплотив в металле прототип совершенно новой бронемашины, получившей название «Кайман».


От днища до крыши это полностью новый автомобиль. Возможно, кто-то посчитает, что за основу кузова «Каймана» был взят корпус советского БРДМ‑2. На самом деле это не так: рама «Каймана» сварена из цельных листов металла. В нем установлены десантные (боковые) двери. Экипаж бронеавтомобиля надежно защищен от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств. Бронеавтомобиль получил усиленное противоминное частично V‑образное днище и общее бронирование, в лобовой проекции броня имеет класс защиты на твердую пятерку! Это выше, чем у БТР‑80.

«Кайман» на 90 % состоит из узлов и агрегатов серийно выпускаемой колесной техники военного назначения и комплектующих белорусского производства.


Панель управления — предельно простая

 
Теги: Брест
 
 
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