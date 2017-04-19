Недавно в в/ч 30151 состоялись соревнования расчетов двух зенитных ракетных дивизионов и водителей — номеров расчетов. Данное мероприятие прошло под руководством командира этой воинской части полковника Михаила Матросова.





Борьба за первенство

Начались состязания с торжественного построения на строевом плацу зенитного ракетного дивизиона, воинский коллектив которого возглавляет подполковник Денис Кириллов. Полковник Михаил Матросов объявил об открытии соревнований. После торжественной церемонии он еще раз акцентировал внимание соревнующихся на строгом соблюдении мер безопасности, пожелал подчиненным удачи и честной борьбы.

— Я не сомневаюсь, что каждый из вас продемонстрирует волю к победе, высокую профессиональную выучку и морально-волевые качества. По сегодняшним результатам лучшие из вас представят воинский коллектив на состязаниях среди лучших расчетов нашей воинской части, а в случае успеха будут отстаивать честь нашей бригады на соревнованиях в масштабах вида Вооруженных Сил, — обратился к присутствующим Михаил Анатольевич.

Вскоре офицер объявил о пятиминутной готовности к началу соревнований среди расчетов…

В беседе с журналистами полковник Михаил Матросов рассказал: все соревнующиеся расчеты — штатные. Также он поведал о том, что перспектива представить на полигоне Российской Федерации Ашулук свою воинскую часть и страну на конкурсе «Ключи от неба» «Армейских международных игр — 2017» для военнослужащих — лучший стимул показать все, на что они способны. И офицер не сомневался в том, что на всех этапах состязаний борьба будет зрелищной и напряженной.

По готовности номер один

Боевой расчет под руководством заместителя командира зрдн по вооружению майора Павла Гребенчука построился у подножия насыпной горы, на ее вершине — сердце дивизиона — РПН (радиолокатор подсвета и наведения). Военнослужащие замерли в ожидании команды руководителя соревнований полковника Михаила Матросова. И тут как назло начался дождь…

— Дивизион, готовность номер один! — громко и четко объявил комбриг.

Секундомер начал отсчет драгоценного времени.

Вскоре каждый воин занял рабочее место в аппаратном контейнере командного пункта дивизиона. Отрадно, что непростая пробежка по вязкой грязи не смогла снизить их боевой настрой на выполнение главной задачи — приведение подразделения в полную боевую готовность.

— Расчет, провести контроль функционирования! — едва оказавшись на рабочем месте, скомандовал майор Гребенчук.