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Минуты, закаляющие характер

19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Начинающие механики-водители танка 72 ОУЦ успешно прошли ратное испытание по преодолению глубокого брода.


Совершив марш из пункта постоянной дислокации, личный состав учебной танковой роты под командованием гвардии старшего лейтенанта Михаила Шаха приступил к подготовке к занятию. Будущим механикам-водителям грозной боевой машины под руководством начальника цикла вождения и технической подготовки гвардии майора Алексея Чистякова предстояло выполнить упражнение по преодолению глубокого брода.

— Чтобы стать настоящим танкистом, курсант должен «штатку» отстрелять и под воду сходить, — заметил в беседе начальник 3‑й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений гвардии подполковник ­Александр Чернов, настраивая подопечных на серьезный ратный экзамен.


Гвардии майор Алексей Чистяков

 
 
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Начинающие механики-водители танка 72 ОУЦ успешно прошли ратное испытание по преодолению глубокого брода. ...

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