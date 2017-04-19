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Заслужил доверие

19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Во время строевого смотра, проведенного в 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальника управления полковника Александра Панфёрова, в составе знаменной группы я заметил молодого лейтенанта — Сергея Осовского. Общеизвестно: Боевое Знамя, святыню воинской части, доверяют в руки только лучшим во всех отношениях офицерам!


Сергея Осовского, сына военнослужащего, армия интересовала с детства. Неслучайно в бобруйской средней школе № 27 имени Героя Советского Союза Веры Хоружей он учился в военно-патриотическом классе. А после окончания следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь пришел служить в 83 оиаэп. Сегодня лейтенант юстиции Сергей Осовский возглавляет юридическую службу полка.

Утверждать, что первые восемь месяцев службы прошли у него, как говорится, без сучка и задоринки, означает согрешить против истины. Умению правильно, юридически грамотно давать правовые оценки действиям должностных лиц при проведении процедур закупок, расходования денежных средств, осуществлять юридические экспертизы разрабатываемых в воинской части нормативных правовых актов пришлось учиться в процессе становления в должности и практического выполнения служебных обязанностей. А кроме всего прочего — совершенствовать методические навыки проведения правового информирования с различными категориями военнослужащих.

Несомненно, самая действенная помощь в становлении молодого офицера пришла со стороны наставника. Им в соответствии с решением Офицерского собрания был назначен заместитель командира полка подполковник Андрей Островский. К слову, он был предшественником офицера Осовского в должности начальника юридической службы полка.

С помощью подполковника Островского лейтенант юстиции Осовский освоил тонкости процедур проведения проверок и служебных расследований, научился обращать внимание на незначительные детали, проявляя при этом непредвзятость и в то же время чуткость, справедливость, а где необходимо — и твердость.

В правильности выбранного направления служебной деятельности Сергей не сомневается. А его сослуживцы не сомневаются в том, что в их рядах занял достойное место перспективный профессионал в погонах. Отсюда — уважение и заслуженное доверие, в том числе и включение в состав знаменной группы у святыни воинской части на строевом смотре.

 

Подполковник запаса Виктор Филонов,

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