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19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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О проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение должности преподавателя кафедры физической подготовки и спорта. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

Условия конкурса

На замещение должности преподавателя кафедры физической подготовки и спорта в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 320100. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 320100, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет либо имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220057, г. Минск, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

 

Справки по тел.:

(8 017) 287‑43‑17, 287‑46‑53.

 
Теги: Минск
 
 
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О проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Учреждение...

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