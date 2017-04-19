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Пульс транспортных артерий

19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Жодино завершилось тактико-специальное учение с автомобильным батальоном 65‑й автомобильной бригады.


На прошлой неделе автомобильный батальон 65 автбр участвовал в тактико-специальном учении. Общее руководство им осуществлял командир бригады подполковник Константин Каверин, а за действиями офицеров и личного состава батальона следили офицеры руководства учения подполковника Вадима Малашука. В плановом мероприятии боевой подготовки участвовали все военнослужащие автомобильного батальона — от солдат-срочников до старших офицеров.

…Тишину, стоявшую в тот день на тактическом поле, находящемся недалеко от воинской части, прервал шум десятков двигателей автомобилей — марш в район сосредоточения совершал автомобильный батальон 65‑й автомобильной бригады. Прибыв к месту назначения, эти военнослужащие занялись практическим развертыванием полевого лагеря. Водители — и недавно призванные на военную службу, и опытные — умело расставляли многотонные грузовики вдоль дороги в импровизированном полевом парке. Издалека казалось даже, что автомобили расставлены под линеечку — настолько ровно они смотрелись в едином строю.


Остальные же военнослужащие занимались установкой палаточного городка, оборудованием столовой. Труд и имущество сослуживцев охраняли часовые.

Первым на территории полевого лагеря нас, корреспондентов, встретил командир автомобильного батальона майор Станислав Ким. Офицер руководил действиями подчиненных, указывал им на недочеты в процессе маскировки, следил за точным выполнением подопечными задач учения.


Майор Станислав Ким

 
 
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В Жодино завершилось тактико-специальное учение с автомобильным батальоном 65‑й автомобильной бригады. На...

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