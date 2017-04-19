В нынешнем году Калинковичскому музею славы воинов‑интернационалистов исполнилось 10 лет. Он был создан по инициативе бывшего военного комиссара полковника запаса Геннадия Галени, «афганца» и кавалера ордена Красной Звезды, и при содействии районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Неудивительно, что местом дислокации музея стало одно из помещений военкомата.





Работая над его созданием, Геннадий Васильевич и его побратимы поставили перед собой цель, которую офицер комментировал так:

— Необходимо увековечить подвиги воинов‑интернационалистов, достойно выполнивших воинский долг. При этом от нас, хранителей памяти, требуется объективное отражение исторических событий. Это наш вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи, в воплощение идей мира…

Музейная экспозиция, которая в январе прошлого года стала филиалом Калинковичского краеведческого музея, рассказывает об участии жителей и уроженцев Калинковщины в военных действиях в Анголе, Египте, Венгрии и во время так называемого Карибского кризиса. Здесь же находятся материалы, которые знакомят с краткой историей участия Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в тех событиях, сведения о воинах-интернационалистах, погибших и умерших после возвращения из Афганистана, о сегодняшней жизни «афганцев».

Представлено около полутысячи экспонатов: личные вещи военнослужащих, карты, приборы и устройства, учебные мины и гранаты, боевое снаряжение и макеты оружия, фотоснимки, документы и письма, государственные награды, принадлежавшие воинам-интернационалистам — уроженцам и жителям города и района. Интернациональный долг выполняли 290 калинковичан, пять из них не вернулись домой…

Разделы с говорящими названиями: «Необъявленные войны», «10 огненных лет», «Время выбрало нас», «Мужество фронтовой пробы», «Скорбь «Черного тюльпана»… Документы, фотоснимки, письма… Среди тетрадных листков с рукописным текстом — письмо Петра Корбаля из деревни Михновичи. Пётр похоронен на малой родине, как и Артур Корчуганов (д. Дудичи), Юрий Самсонов (д. Антоновская Рудня). В Бобруйске последнее пристанище Александра Лукьяненко, в Кобрине — Александра Мельникова, парадная шинель которого демонстрируется в экспозиции.

Хранится в музее высотный костюм летчика-истребителя полковника запаса Сергея Красноставского. Посетители всегда обращают внимание и на повестку из военкомата Леонида Капинского, датированную 8 апреля 1985 года. Здесь фляга и котелок, фотоаппарат ФЭД‑2, побывавшие в Афганистане. «Выхолощенная» переносная радиостанция Р‑105 начала 1970‑х, муляжи противотанковых мин ТМ‑62 и ТМ‑57, гильзы, осколки снарядов…

Среди экспонатов — гитара барда Евгения Бабича, посвятившего немало песен воинам-интернационалистам. Творца уже нет, а память о нем живет. Как и об «афганце» полковнике Григории Соколовском, журналисте, поэте, бывшем главном редакторе газеты «Во славу Родины». Его книга «Афганское эхо» с дарственной надписью заняла свое место в Калинковичском музее славы.

В разделе «Честь, слава, отвага» в витрине демонстрируются награды воинов‑интернационалистов, отданные ими на вечное хранение в музей. Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», другие награды… Вот и скромная, но такая дорогая медаль «За отвагу» руководителя районной организации БСВВА сержанта в отставке Леонида Капинского. А рядом регалии сержанта в отставке Владимира Шуляка (сегодня проживает в Минске), активного общественника. С портрета смотрит воин-интернационалист, педагог, подготовивший сотни ребят к службе в армии, кавалер двух орденов Красной Звезды подполковник в отставке Дамир Нурмухамедов.

Вернулись домой инвалидами 12 военнослужащих. Был тяжело ранен в бою в Афганистане рядовой Владимир Дорожко, ставший кавалером ордена Красной Звезды. Ему присвоено звание почетного гражданина Калинковичей.

Некоторые «афганцы» умерли уже по возвращении на родину. Их памяти посвящен раздел экспозиции «Ушедшие в вечность», сильной долей которого, как в музыке, являются стихотворные строки:

Друзья уходят от болезней и от ран.

И виноват во всем Афган!

И снова четное количество цветков.

А ты опять прощаться не готов…

«Во благо мира» — это рассказ об общественной деятельности воинов‑интернационалистов, работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывной подготовке юношей. Это благодаря и им, ныне живущим, в 2009 году в Калинковичах установлен памятник воинам-интернационалистам…

Последний раздел экспозиции — «Эстафета воинской доблести». Здесь проведена параллель реалий жизни бывших и нынешних воинов. Защита Родины — дело не сезонное…

Интересно, что в этом музее настоящими хозяевами были, есть и, надеюсь, будут члены Калинковичской районной организации БСВВА. Чаще всего именно воины-интернационалисты проводят здесь экскурсии. Это, скорее, исключение, что мне рассказал об экспозиции военный комиссар Калинковичского района подполковник Александр Дашкевич — толково, интересно.

Музей посещают не только местные жители, среди которых самые активные, конечно, школьники. Сюда приходят почтить подвиги и память воинов‑интернационалистов гости из других белорусских городов, здесь обязательно бывают делегации из ближнего и даже дальнего зарубежья. Книга отзывов переполнена словами признательности! Открываю ее наугад и читаю запись, оставленную генерал-майором в отставке Сергеем Степановым: «Огромное спасибо за великолепный музей воинам-интернационалистам. Вы делаете большое дело в воспитании подрастающего поколения и сохранении памяти о героях-земляках…».

Елена Романова, «Ваяр», фото автора