У учащихся выпускных классов сейчас действительно горячая пора: подготовка к репетиционному и централизованному тестированию, выпускным экзаменам, решение судьбоносной задачи — куда направить устремления, куда пойти учиться… На помощь им приходят учебные заведения страны, где проходят дни открытых дверей для будущих абитуриентов и потенциальных студентов (курсантов).





Особенность Белорусской государственной академии авиации (БГАА) в том, что здесь курсантами являются обучающиеся не только на военном факультете, но и на факультете гражданской авиации, и на отделении среднего специального образования. Все носят форму. Естественно, форма будущих гражданских специалистов отличается, а по выпуску им могут быть присвоены воинские звания офицеров запаса, если во время учебы в стенах академии они пройдут военную подготовку. Обо всем этом и многом другом шла речь в ходе дня открытых дверей в БГАА. Мероприятие началось с выступления проректора по учебной работе кандидата педагогических наук М. А. Бабицкой.

Все обратили внимание на то, что многие курсанты, которые поступят в этом году на факультет гражданской авиации, будут иметь возможность с третьего курса обучаться и в Московском авиационном институте (знаменитый МАИ!) и тем самым реализовывать программу двух дипломов — новое инновационное явление на рынке образовательных услуг, ставшее возможным после заключения договора между вузами Минска и Москвы. Новацией же на военном факультете является то, что с этого учебного года начинается обучение по специальности «беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)».





Лично мне приглянулось представление военного факультета в исполнении старшего преподавателя этого факультета подполковника Максима Мануйлова. Вроде в выступлении Максима Николаевича было все то же, что и у других коллег: аргументация, видеоряд, статистика, усиленная эмоциями… Может быть, его выступление запомнилось, потому что было закреплено интересной экскурсией по классам, лабораториям, расположению, учебным аэродромам. И все же в нем, как мне показалось, была какая-то изюминка, вроде и не особо выраженная, но запоминающаяся.