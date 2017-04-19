﻿ Станем курсантами!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станем курсантами!

19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

У учащихся выпускных классов сейчас действительно горячая пора: подготовка к репетиционному и централизованному тестированию, выпускным экзаменам, решение судьбоносной задачи — куда направить устремления, куда пойти учиться… На помощь им приходят учебные заведения страны, где проходят дни открытых дверей для будущих абитуриентов и потенциальных студентов (курсантов).


Особенность Белорусской государственной академии авиации (БГАА) в том, что здесь курсантами являются обучающиеся не только на военном факультете, но и на факультете гражданской авиации, и на отделении среднего специального образования. Все носят форму. Естественно, форма будущих гражданских специалистов отличается, а по выпуску им могут быть присвоены воинские звания офицеров запаса, если во время учебы в стенах академии они пройдут военную подготовку. Обо всем этом и многом другом шла речь в ходе дня открытых дверей в БГАА.  Мероприятие началось с выступления проректора по учебной работе кандидата педагогических наук М. А. Бабицкой.

Все обратили внимание на то, что многие курсанты, которые поступят в этом году на факультет гражданской авиации, будут иметь возможность с третьего курса обучаться и в Московском авиационном институте (знаменитый МАИ!) и тем самым реализовывать программу двух дипломов — новое инновационное явление на рынке образовательных услуг, ставшее возможным после заключения договора между вузами Минска и Москвы. Новацией же на военном факультете является то, что с этого учебного года начинается обучение по специальности «беспилотные авиационные комплексы (государственной авиации)».


Лично мне приглянулось представление военного факультета в исполнении старшего преподавателя этого факультета подполковника Максима Мануйлова. Вроде в выступлении Максима Николаевича было все то же, что и у других коллег: аргументация, видеоряд, статистика, усиленная эмоциями… Может быть, его выступление запомнилось, потому что было закреплено интересной экскурсией по классам, лабораториям, расположению, учебным аэродромам. И все же в нем, как мне показалось, была какая-то изюминка, вроде и не особо выраженная, но запоминающаяся.


Подполковник
Максим Мануйлов

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У учащихся выпускных классов сейчас действительно горячая пора: подготовка к репетиционному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Там, где пехота не пройдёт, – БТР промчится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика