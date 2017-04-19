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Там, где пехота не пройдёт, – БТР промчится

19.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В этом бронированном автомобиле советским конструкторам удалось материализовать мечты уставшей пехоты, шагавшей по дорогам Великой Отечественной. Созданный в 1947 году, он до сих пор состоит на вооружении многих армий мира. Речь идет о первом советском бронетранспортере БТР‑40.

…Сентябрь 1939 года. Красная Армия выполняет боевые задачи по освобождению оккупированных районов Западной Белоруссии. Боевые действия развернулись возле небольшого города Ошмяны. Здесь противник планировал форсировать реку и ударить в тыл советским войскам. Его разведка доложила в штаб:

«У стрелкового полка средств механизации и огневой поддержки нет. На опушке леса наблюдаю шесть замаскированных грузовиков. Отчетливо видна кабина, передние колеса и часть кузова. Они пустые».

Утром под прикрытием густого тумана неприятель перешел в наступление. Каково же было его удивление, когда ему во фланг при поддержке артиллерии и пулеметов ударила советская пехота под командованием капитана Максима Егорова. Противник, поняв безнадежность своего положения, бросил оружие, поднял руки вверх. Плененный офицер спросил, как Егорову удалось его перехитрить. Вместо ответа комбат указал в сторону реки. По заболоченной пойме уверенно ехал необычный грузовик — полуторка, у которого вместо задних колес стояли широкие танковые гусеницы. В кузове сидели солдаты, за собой на фаркопе он тащил пушку. Он-то и помог Егорову обвести противника вокруг пальца.


В первых БТР-40 десант был защищен от пуль, но не от осадков

 
 
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В этом бронированном автомобиле советским конструкторам удалось материализовать мечты уставшей пехоты,...

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