С сегодняшнего дня в России ужесточили наказание для болельщиков-хулиганов, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. С подробностями - спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева.

Побоищ, которые случились в прошлом году во Франции на чемпионате мира, в России не будет. С сегодняшнего дня болельщикам за свои хулиганские выходки придется платить значительно больше.

Иностранным дебоширам въезд в Россию и вовсе закрыт. В черном списке – уже 54 человека, включая россиян. Тем же, кто решит нарушить запрет на посещение матчей или просто будет находиться рядом с ареной, придется готовиться к аресту на 15 суток и штрафу в 50 тысяч рублей.

Кроме того, вводится понятие «грубое нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях». Под него попадают действия, которые создают угрозу безопасности и жизни лицам на соревнованиях, или из-за которых пришлось остановить само мероприятие.