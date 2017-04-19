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В России ужесточили наказание для болельщиков-хулиганов

19.04.2017 22:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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С сегодняшнего дня в России ужесточили наказание для болельщиков-хулиганов, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. С подробностями - спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева.

Побоищ, которые случились в прошлом году во Франции на чемпионате мира, в России не будет. С сегодняшнего дня болельщикам за свои хулиганские выходки придется платить значительно больше.

Иностранным дебоширам въезд в Россию и вовсе закрыт. В черном списке – уже 54 человека, включая россиян. Тем же, кто решит нарушить запрет на посещение матчей или просто будет находиться рядом с ареной, придется готовиться к аресту на 15 суток и штрафу в 50 тысяч рублей.

Кроме того, вводится понятие «грубое нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях». Под него попадают действия, которые создают угрозу безопасности и жизни лицам на соревнованиях, или из-за которых пришлось остановить само мероприятие.

Без скандала как без ног
 
 
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Теперь за нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях фанатам грозит арест на 15 суток и штраф.

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