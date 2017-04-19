Новейшую коммунальную технику белорусского производства продемонстрировали в Минске. На презентации представители завода-изготовителя показали, как с ювелирной точностью можно забить гвоздь при помощи ковша экскаватора, передает телеканал «МИР 24».

Организаторы обещают, что новые мусоровозы, самосвалы, уборочные машины вскоре появятся на городских улицах и постепенно вытеснят импортные аналоги. Коммунальные службы рассчитывают экономить на расходах, а заодно поддерживать отечественного производителя.

По словам вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, более половины продукции пойдет на рынки в пределах страны.

«При этом решаем две задачи. Во-первых, импортозамещение, чтобы не покупать, на тратить валюту внутри Беларуси. С другой стороны - экспорт. Основное наше преимущество в совокупности цены, надежности, качества и функциональных возможностей», - уверен Семашко.

Белорусскими машинами уже заинтересовались зарубежные партнеры. Например, установка для очистки стоков сразу же после презентации отправится в Санкт-Петербург.