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В Беларуси презентовали новейшую коммунальную технику
19.04.2017 22:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Новейшую коммунальную технику белорусского производства продемонстрировали в Минске. На презентации представители завода-изготовителя показали, как с ювелирной точностью можно забить гвоздь при помощи ковша экскаватора, передает телеканал «МИР 24».
Организаторы обещают, что новые мусоровозы, самосвалы, уборочные машины вскоре появятся на городских улицах и постепенно вытеснят импортные аналоги. Коммунальные службы рассчитывают экономить на расходах, а заодно поддерживать отечественного производителя.
По словам вице-премьера Беларуси Владимира Семашко, более половины продукции пойдет на рынки в пределах страны.
Белорусскими машинами уже заинтересовались зарубежные партнеры. Например, установка для очистки стоков сразу же после презентации отправится в Санкт-Петербург.
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