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Депутат: закон о допуске болельщиков-хулиганов никого не ущемляет
19.04.2017 22:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Закон о запрете допуска для фанатов-хулиганов на спортивные мероприятия не призван ущемить чьи-то права, рассказал в эфире телеканала ОНТ депутат Палаты представителей НС Беларуси и один из разработчиков законопроекта Александр Богданович.
"Этот закон никого ни в чем не ущемляет, он призван обеспечить безопасность остальных зрителей", — отметил Богданович.
По словам депутата, запрет на посещение спортивных мероприятий не скажется на возможности посещать спортивные объекты во внесоревновательные дни.
В "черный список", по данным МВД, могут попасть порядка полутора сотен особо ярых болельщиков, имена которых будут опубликованы на сайте ведомства. Запрет на посещение мероприятий будет вводить суд на срок от трех месяцев до нескольких лет.
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Александр Богданович заверил, что болельщики из "черного списка" смогут посещать спортобъекты вне соревновательных дней.
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