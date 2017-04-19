МИНСК, 19 апр — Sputnik. Закон о запрете допуска для фанатов-хулиганов на спортивные мероприятия не призван ущемить чьи-то права, рассказал в эфире телеканала ОНТ депутат Палаты представителей НС Беларуси и один из разработчиков законопроекта Александр Богданович.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект, который направлен на охрану общественной безопасности во время проведения спортивных и общественно-массовых мероприятий . Одна из его норм предусматривает внесение в КоАП РБ нового вида административного взыскания — "административный запрет на посещение физкультурного-спортивных сооружений".

"Этот закон никого ни в чем не ущемляет, он призван обеспечить безопасность остальных зрителей", — отметил Богданович.

По словам депутата, запрет на посещение спортивных мероприятий не скажется на возможности посещать спортивные объекты во внесоревновательные дни.

В "черный список", по данным МВД, могут попасть порядка полутора сотен особо ярых болельщиков, имена которых будут опубликованы на сайте ведомства. Запрет на посещение мероприятий будет вводить суд на срок от трех месяцев до нескольких лет.