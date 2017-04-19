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Открыть казино в Беларуси станет проще
19.04.2017 20:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Упрощение процедуры регистрации игорных заведений предлагает Министерство по налогам и сборам, сообщили в ведомстве в среду.
Ведомство вынесло на обсуждение предложения по внесению изменений в законодательство об игорном бизнесе, документы размещены на
Среди предложений МНС — упростить процедуру регистрации субъектов игорного бизнеса, а также перенести учет таких заведений в специальный Мониторинговый центр.
Могут в Беларуси изменить и налоговые ставки для игорного бизнеса.
Изменения в законодательстве об игорном бизнесе могут начать действовать с начала 2019 года.
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Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение предложения по изменению законодательства в сфере игорного бизнеса.
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