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Открыть казино в Беларуси станет проще

19.04.2017 20:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Упрощение процедуры регистрации игорных заведений предлагает Министерство по налогам и сборам, сообщили в ведомстве в среду.

Ведомство вынесло на обсуждение предложения по внесению изменений в законодательство об игорном бизнесе, документы размещены на сайте МНС.

Среди предложений МНС — упростить процедуру регистрации субъектов игорного бизнеса, а также перенести учет таких заведений в специальный Мониторинговый центр.

Могут в Беларуси изменить и налоговые ставки для игорного бизнеса.

Изменения в законодательстве об игорном бизнесе могут начать действовать с начала 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение предложения по изменению законодательства в сфере игорного бизнеса.

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