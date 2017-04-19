МИНСК, 19 апр — Sputnik. Упрощение процедуры регистрации игорных заведений предлагает Министерство по налогам и сборам, сообщили в ведомстве в среду.

Ведомство вынесло на обсуждение предложения по внесению изменений в законодательство об игорном бизнесе, документы размещены на сайте МНС .

Среди предложений МНС — упростить процедуру регистрации субъектов игорного бизнеса, а также перенести учет таких заведений в специальный Мониторинговый центр.

Могут в Беларуси изменить и налоговые ставки для игорного бизнеса.

Изменения в законодательстве об игорном бизнесе могут начать действовать с начала 2019 года.