МИНСК, 19 апр — Sputnik. Последние звонки для выпускников девятых и 11-х классов учреждений общего среднего образования прозвенят 30 мая, сообщили в среду в Минобразования Беларуси.

Последний звонок — традиционное завершение учебного года для выпускников девятых и 11-х классов, который обычно проходит в конце мая каждого года.

В 2017 году последние звонки в большинстве школ прозвучат 30 мая, во вторник. Выпускные же проведут преимущественно девятого и десятого июня, однако детали могут определять администрации учреждений образования.

На всех мероприятиях, в том числе и на традиционной встрече рассвета, школьников сопровождать будут педагоги и родители.

Пока решение по данному поводу еще не принято, однако обычно в дни последних звонков и выпускных в Беларуси ограничивают продажу спиртных напитков и пива.

Вступительная кампания в университеты и ссузы стартует в июне.