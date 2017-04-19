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Последний звонок-2017 прозвенит для школьников 30 мая
19.04.2017 20:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Последние звонки для выпускников девятых и 11-х классов учреждений общего среднего образования прозвенят 30 мая, сообщили в среду в Минобразования Беларуси.
Последний звонок — традиционное завершение учебного года для выпускников девятых и 11-х классов, который обычно проходит в конце мая каждого года.
В 2017 году последние звонки в большинстве школ прозвучат 30 мая, во вторник. Выпускные же проведут преимущественно девятого и десятого июня, однако детали могут определять администрации учреждений образования.
На всех мероприятиях, в том числе и на традиционной встрече рассвета, школьников сопровождать будут педагоги и родители.
Пока решение по данному поводу еще не принято, однако обычно в дни последних звонков и выпускных в Беларуси ограничивают продажу спиртных напитков и пива.
Вступительная кампания в университеты и ссузы стартует в июне.
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Решение по данному вопросу пока не принято, однако в день последних звонков в Беларуси традиционно ограничивают продажу алкоголя.
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