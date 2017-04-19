МИНСК, 19 апр — Sputnik. Наказание за ряд экономических преступлений планируют смягчить в Беларуси, заявил в среду замдиректора департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) Виктор Франскевич.

Пакет предложений по либерализации бизнеса был представлен на минувшей неделе для общественного обсуждения, однако на этом работа по стимулированию бизнес-активности не закончилась: власти думают пересмотреть и наказание за некоторые экономические преступления.

"В части запрещенной предпринимательской деятельности как такового перечня нет, но присутствуют в Уголовном Кодексе специальные составы, к примеру, как незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми. То есть уголовная ответственность за такие деяния есть. И в части деятельности без госрегистрации мы предлагаем реформировать эту статью и добавить в статью 243 уклонение от уплаты сумм налоговых сборов", — сказал Франскевич в эфире телеканала СТВ.

Среди преступлений, за которые наказания планируют смягчить — выманивание кредита, уклонение от его погашения, неправильно открытый зарубежный счет или оборот товара с поддельными акцизами.

По словам представителя КГК, сейчас эксперты из заинтересованных ведомств работают над предложениями по смягчению УК, а скоро они будут представлены депутатам Палаты Представителей.

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