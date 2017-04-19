Доброе утро!

Напоминаем, что всего через два дня у вас начинаются небольшие каникулы. Вот здесь наш календарик, как будем отдыхать и работать в апреле и мае . Терпите, всего два дня!..





ВАЖНОЕ

Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны, уверяют в Нацбанке . «Мы эти расходы компенсируем».

Депутаты в первом чтении приняли законопроект о внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. Из нового: в ближайшее время фанатам-хулиганам — тем, кто «отличился» на трибунах или после матчей совершением мелкого хулиганства, запомнился использованием пиротехники или в пьяном виде приходил посмотреть на игру — запретят ходить на стадионы. Как это будет работать и кто за это заплатит — рассказываем здесь .

Очередное громкое задержание в Минске : по коррупционному делу задержан первый зампред Белкоопсоюза Дмитрий Баранов. Это уже не первое упоминание крупных чиновников Белкоопсоюза в громких делах: в 2015-м году экс-глава организации Сергей Сидько получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятки и злоупотребление властью.

Узнали, как выживает группа компаний FENOX без недавно задержанного Виталия Арбузова: «Ситуация некритичная… Предприятия группы компаний работают в штатном режиме… Часть ранее задержанных сотрудников уже отпущены и приступили к своим должностным обязанностям… Часть ограничений по движению денежных средств снята, часть зарплаты за март уже выплачена».

И напоследок — новости мирового футбола: « Ювентус» выбил «Барселону » из Лиги чемпионов и вместе с «Монако» составил первую полуфинальную пару, во втором полуфинале встретятся испанские «Реал» и «Атлетико». Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», первым в истории достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов. В пятницу нас ждет День полуфиналов.





ПОПУЛЯРНОЕ

Продолжаем следить за судом над учительницей, облившей школьницу кипятком. Педагог извинилась за случившееся перед родителями пострадавшей девочки и сказала, что готова к материальным выплатам.

Поговорили со стоматологом. Вы знали, что у 75% белорусов неправильный прикус и кривые зубы? Ага, тоже побежали к зеркалу рассматривать свои?.. Вот здесь рассказываем, зачем ходить к стоматологу раз в полгода, даже если ничего не беспокоит, и как выбрать щетку и пасту.





МАЗ создал машину, которая избавит минские улицы от потопов. Она способна промывать и очищать ливневые и хозяйственно-бытовые канализационные колодцы диаметром до метра. Всего один такой МАЗ может избавить городские трубы от осадков и засоров, которые мешают работе коллектора. Мы посмотрели на эту чудо-машину , которая стоит больше ста тысяч долларов.

Еще одна «автомобильная» история — в миллионный раз обсуждаем (не)пропуск пешехода . Столичный водитель поспорил на эту тему с инспектором ГАИ — и это вызвало бурю обсуждений на форумах talks.by .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните детей, которых нашли в понедельник в подъезде в Минске? Их мама объявилась только во вторник после обеда — говорит, была «на шашлыках за городом» — а ГУВД не нашло в ее действиях состава правонарушения. Объясняем, почему , хоть у самих в головах не укладывается.

В Могилеве человек-золотые-руки создал автомобиль в стиле фильма Mad Max. Соседка его только головой качает: «Наварил — так наварил! На ней теперь только в Афганистан. Или Сирию. Ни одна пуля не возьмет». Но оружие на машине — муляж, а обшивка — обычное железо. Все это превратило старушку «Волгу» в потрясающий шоу-кар из постапокалиптического мира. Посмотрите на красавца до его первого выхода в свет : в выходные «Безумный Марк» поедет на автобои на «Линию Сталина» . Для него это то же, что первый бал для Наташи Ростовой.





Вот здесь рассказываем о смелой десятикласснице из Марьиной Горки — она 20 минут в одиночку тушила пожар — и потушила-таки! «Спасателей я не дождалась и убежала, — рассказывает девочка. — Испугалась: подумают — это я устроила пожар». А те самые «страшные» спасатели теперь планируют ее наградить за небезразличие.

И еще — обязательно к прочтению. 15 апреля в Сирии в районе Алеппо произошел взрыв около колонны автобусов с мирными жителями. В следующие дни мировые издания и соцсети облетел снимок, на котором военный фотограф выносит на руках пострадавшего от взрыва сирийского мальчика. Вот что о нем известно и вот как одна фотография может стать символом всех ужасов многолетней войны .





Сегодня у нас очередной выпуск «Экономики на пальцах». Поговорим о нарастающей мировой проблеме социальной несправедливости. Богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Кстати, вы знали, что в Беларуси за чертой бедности уже более полумиллиона человек ? Все ли так плохо и есть ли шанс избежать худшего? Обсудим вместе, подключайтесь в 15.15 .

В преддверии больших выходных будет неплохо привести себя в порядок. Если вы из тех мужчин, что не пользуются услугами парикмахеров, а предпочитают стричься дома — наш тест машинок для стрижки для вас . А если вы планируете провести четыре для на стройке собственного дома — сезон-то уже начался! — обязательно прочтите о новинках для строительства : от прозрачного бетона до рулонной черепицы. Если будете в городе — не забудьте, что сегодня в Минске стартует « Фэст экскурсаводаў », основные экскурсии которого пройдут 22−23 апреля. На это время запланировано около 150 мероприятий. Мы выбрали 15 лучших .

Все новости среды, 19 апреля

Вы же, скорее всего, тоже пользуетесь Viber? Это сейчас один из самых популярных мессенджеров в Беларуси, а во всем мире в нем зарегистрировались более 800 миллионов пользователей. Наши ребята из 42.TUT.BY подготовили для вас список полезных функций сервиса, о которых вы могли не знать . Ну и обязательно подпишитесь на паблик-чат TUT.BY в Viber , чтобы быть в курсе всех событий в течение всего дня.

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