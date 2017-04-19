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"Страшилка" для фанатов, зубы белорусов и отчаянная 10-классница - все важное за вчера
20.04.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Напоминаем, что всего через два дня у вас начинаются небольшие каникулы. Вот здесь наш календарик,
ВАЖНОЕ
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны,
Депутаты в первом чтении приняли законопроект о внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. Из нового: в ближайшее время фанатам-хулиганам — тем, кто «отличился» на трибунах или после матчей совершением мелкого хулиганства, запомнился использованием пиротехники или в пьяном виде приходил посмотреть на игру — запретят ходить на стадионы. Как это будет работать и кто за это заплатит — рассказываем
Очередное
Узнали,
И напоследок — новости мирового футбола: «
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Еще одна «автомобильная» история —
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Напоминаем, что всего через два дня у вас начинаются небольшие каникулы. Сделали вам календарик, как будем отдыхать и работать в апреле и мае. Терпите, всего два...
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