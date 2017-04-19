На Радуницу, 25 апреля, витебские транспортники организуют дополнительные рейсы автобусов на кладбища в Коптях и Улановичах, сообщает сайт горисполкома.

С 9 до 16 часов пустят больше автобусов по маршрутам: № 12 «Микрорайон „Медцентр“ — Улановичи-2», «Вокзал — Мазурино», «Вокзал — Улановичи-2», «Улица Коммунистическая — Мазурино»; № 106 «Микрорайон „Билево-1“ — Улановичи-2».

В направлении кладбища «Копти» будут выполняться:

рейсы автобусного маршрута № 31 с отправлением от Привокзальной площади в 10.30 и 14.00;

пригородные рейсы с отправлением от автовокзала в 8.25, 8.40, 8.55, 9.25, 9.40, 10.10, 10.20, 10.40, 11.00, 11.25, 11.45, 12.25, 12.55, 13.15, 13.25, 13.50, 14.10, 14.50, 15.10, 15.30; в обратном направлении — в 9.20, 9.40, 9.55, 10.25, 10.40, 11.15, 11.25, 11.40, 12.05, 12.30, 12.50, 13.30, 13.55, 14.20, 14.25, 14.55, 15.10, 15.55, 16.20, 16.50;

дополнительные рейсы от остановочного пункта «Московская» с интервалом 10−15 минут.

На остановочных пунктах «Московская» и «Никрополье» пассажиры смогут купить билеты на все проходящие маршруты. Стоимость проезда от автовокзала до кладбища «Копти» — 1 рубль 92 копейки, от остановочного пункта «Московская» — 1 рубль 44 копейки.