Фальшивомонетчики, превращавшие 5 долларов в 50 , получили до 10 лет лишения свободы. Об этом в эфире «Альфа-радио» заявила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Четверо фальшивомонетчиков осуждены в зависимости от степени участия в преступлениях. Самое большое наказание суд назначил руководителю группы — 10 лет лишения свободы. Остальные фигуранты, которые занимались сбытом купюр, получили от 1 до 3 лет без направления в исправительное учреждение, отметила Юлия Гончарова,

Расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Витебска по ч. 1 ст. 221 УК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) занималось управление Следственного комитета по Витебской области. Фигурантами были мужчины 1974, 1990, 1995 и 1986 годов рождения, которые занимались частичной подделкой долларов США. С декабря 2015-го по январь 2016 года они сбыли 37 денежных билетов номиналом 50 долларов на сумму 1850 долларов.

Купюры изготавливались из подлинных банкнот номиналом 5 долларов с помощью наклеивания бумажных фрагментов числа 50 и надписи «fifty dollars».

Такие фальшивки — с наклеенными нулями и буквами — сейчас большая редкость. Деньги «ручной работы» были распространены в 90-х годах прошлого века, встречались в начале 2000-х. В последнее время фальшивомонетчики используют современную копировальную и печатную технику.