Европейский союз планирует вложить более 800 тысяч евро в реализацию пилотных инициатив по зеленой экономике в Брестской области. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист проекта ЕС/ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике» Наталья Козловская во время тематического информационного дня в Бресте.





В Брестской области на европейские гранты реализуются три зеленые инициативы. Самая крупная из них — создание комплекса по переработке древесных отходов в биотопливо на базе ПКУП «Коммунальник» Брестского городского ЖКХ. Комплекс открыт в 2016 году и успешно функционирует. Закуплены мобильная установка для измельчения деревосодержащих отходов, установка для просеивания щепы по фракциям, раскалывающее устройство, погрузчик с навесным оборудованием. Проект продолжается. Идет работа по закупке котельной.

В республиканском заказнике «Прибужское Полесье» (деревня Леплевка, Брестский район) создан экологический информационный центр. Сумма гранта составила 150 тысяч евро. Проведены ремонт здания и оснащение инфоцентра: закуплены велосипеды, байдарки, палатки. Разработаны стратегия развития экотуризма и маркетинга, бизнес-план, предложены новые 10 турпродуктов, которые осваиваются специалистами заказника. Реализация инициативы уже дает результаты: количество посетителей заказника за 2016 год увеличилось на 36%. Благоустраивается территория центра, завершается работа над проектно-сметной документацией по строительству фотовышки. «Мы планируем в ближайшее время заключить контракт и установить такую фотовышку для наблюдения за птицами и животными», — отметила специалист проекта.

Также успешно завершена инициатива Брестского трансграничного инфоцентра «Органическое производство и продвижение экопродукта „Водар Белавежжа“ посредством использования потенциала субъектов агроэкотуризма и актива местного сообщества». Она предусматривает преобразование некоторых населенных пунктов в Каменецком районе в фитотуристическую дестинацию и организацию производства фиточаев.

Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», финансируемый Европейским союзом и реализуемый Программой развития ООН, начал функционировать в январе 2015 года. Всего по проекту в стране реализуются 23 пилотные инициативы, на финансирование которых запланировано выделить 5 миллионов евро. Предположительно, проект должен завершиться 31 декабря текущего года.

В Бресте сегодня состоялась первая встреча информационного цикла «Продвижение зеленой экономики в Республике Беларусь: принципы, механизмы, перспективы». Организатором мероприятия выступило представительство Европейского союза при участии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Брестского облисполкома. Планируется, что подобные информационные дни пройдут также в Витебске, Гродно, Гомеле и Минской области.