Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси утвердило нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования к проведению стресс-тестов (целевой переоценки безопасности) атомной электростанции». Это предусмотрено постановлением министерства № 12 от 12 апреля 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Данные нормы и правила устанавливают требования к проведению стресс-тестов (целевой переоценки безопасности) атомной электростанции на всех этапах жизненного цикла, а также определяют сведения, предоставляемые по результатам проведения стресс-тестов.

Область действия требований к проведению стресс-тестов (целевой переоценки безопасности) АЭС определяется внешними исходными событиями, c учетом событий, произошедших на АЭС «Фукусима-1», включая их комбинации с учетом технических требований к проведению стресс-тестов для европейских АЭС (Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU „Stress-test“ specifications») и требований к национальным отчетам по результатам стресс-тестов (Post-Fukushima «stress tests» of European nuclear power plants — contents and format of National Reports).

При проведении целевой переоценки безопасности АЭС на любом этапе жизненного цикла должны быть рассмотрены внешние исходные события (землетрясение, затопление, экстремальные погодные условия, включая их комбинации), последствия потери функций безопасности от указанных внешних исходных событий на площадке размещения АЭС (потеря электроснабжения, включая полное обесточивание АЭС; потеря конечного поглотителя тепла; комбинация потери электроснабжения и потери конечного поглотителя тепла), вопросы управления тяжелой аварией (средства защиты от потери функции охлаждения активной зоны и средства управления при потере функции охлаждения активной зоны; средства защиты от потери функции охлаждения бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива и средства управления при потере функции охлаждения бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива; средства защиты от потери целостности защитной оболочки и средства управления при потере целостности защитной оболочки).

В отчете по результатам проведения стресс-тестов (целевой переоценки безопасности) АЭС должны быть представлены следующие главы: общие сведения о площадке размещения АЭС и общие характеристики энергоблоков АЭС, землетрясение, затопление, экстремальные погодные условия, потеря электроснабжения и потеря конечного поглотителя тепла, управление тяжелыми авариями, общие выводы.

В общих выводах должны быть представлены реализованные меры, повышающие надежность АЭС, проблемные вопросы безопасности и возможные меры по повышению безопасности АЭС в дальнейшем.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2017 года.