На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ее председатель, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко обратил внимание на то, что поставлена задача в течение трех-четырех лет привести в соответствующее состояние местную дорожную сеть. Есть задание по дорожной сети и в областном центре: при высоких темпах развития ее содержание оставляет желать лучшего, сообщает «Гродненская правда».





Как сообщили представители КУП «Гроднооблдорстрой», практически во всех районах области его организации уже приступили к ремонту местных дорог. В Ивьевском районе при капитальном ремонте дороги Липнишки-Субботники-Геранены захватят дорогу к школе в деревне Геранены. В Кореличском районе реконструируется дорога Еремичи-Синявская Слобода-граница Новогрудского района с возведением железобетонного моста через реку Неман вместо деревянного. В Мостовском районе проводится капитальный ремонт моста через реку Сипа на автодороге Задворье-Макары. В Щучинском районе будут приведены в порядок три километра автодороги Желудок-Первомайская-граница Литовской Республики. Всего капитальным ремонтом сегодня охвачены 12 местных дорог области и текущим — 14.

Также изменилась концепция относительно снегозащитных насаждений вдоль республиканских дорог. Вместо санитарной вырубки их будут окультуривать. Такую работу проведут сначала на республиканской автодороге Р-134 Берестовица-Кватеры-Свислочь.

Уличная разметка — к 1 мая

К первому мая нанесут дорожную разметку в центральной части Гродно с учетом выполнения ямочных ремонтов. Поперечная разметка на наиболее интенсивных участках улично-дорожной сети города будет нанесена холодным спрей-пластиком. Выполняется она краской без использования световозвращающих стеклошариков. Первые опыты их применения показали, что крупные световозвращающие шарики значительно увеличивают видимость дорожной разметки в темное время суток.

Владимир Дешко подчеркнул, что такие шарики можно производить в области, имея стекольные заводы, а не закупать их за рубежом. Но для этого нужно объединить усилия ученых и производственников.

Светофор на кольцевой

В 2012 году заработало юго-западное полукольцо объездной дороги вокруг исторического центра Гродно. При согласовании с ГАИ проекта организации дорожного движения по объездной дороге в районе улицы Издательской было предусмотрено обустройство двух остановочных пунктов общественного транспорта с оборудованием между ними регулируемого пешеходного перехода. Это сделано не было, хотя переход здесь нужен. Светофор появится на улице Поповича. Это место рисковое, здесь совершались наезды на пешеходов.

Веломаршрутов будет больше

Рассматривались вопросы улучшения велосипедной инфраструктуры в областном центре. К 1 мая должны быть разработаны мероприятия по понижению бортовых камней в местах пересечения проезжей части с тротуарами по маршрутам велодвижения.

До конца года будет разработано несколько проектов. Самый значимый из них — проект велосипедного кольцевого маршрута «Железнодорожный вокзал-улица Ожешко-улица Советская-улица Рыбацкая-лесопарк Пышки-Коложский парк-железнодорожный вокзал». Второй проект предусматривает реконструкцию и благоустройство прибрежной полосы озера Юбилейного с созданием пешеходного и велосипедного маршрута «Улица Суворова-озеро Юбилейное». К концу года должна быть реализована вторая очередь проекта веломаршрута «Меловые горы-лесопарк Пышки» — выполнено освещение всей трассы. Все эти проекты могут быть реализованы в рамках трансграничного сотрудничества Беларусь-Польша-Литва.