Автобус Киев — Вильнюс следовал на въезд в Беларусь через пункт таможенного оформления «Новая Гута». У одного из пассажиров гомельские таможенники среди его личных вещей нашли 16,6 тыс. евро, более 1 тыс. долларов и почти 5,5 тыс. гривен, сообщили TUT.BY в ведомстве.





Часть незадекларированой суммы, которая превышала эквивалент в 10 тыс. долларов, была изъята. В отношении гражданина Украины начат административный процесс.

В гомельской таможне напомнили, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств на общую сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать в письменной форме всю сумму ввозимых денег.