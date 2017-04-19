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Украинец пытался провезти через гомельскую таможню крупную сумму денег

20.04.2017 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Автобус Киев — Вильнюс следовал на въезд в Беларусь через пункт таможенного оформления «Новая Гута». У одного из пассажиров гомельские таможенники среди его личных вещей нашли 16,6 тыс. евро, более 1 тыс. долларов и почти 5,5 тыс. гривен, сообщили TUT.BY в ведомстве.


Часть незадекларированой суммы, которая превышала эквивалент в 10 тыс. долларов, была изъята. В отношении гражданина Украины начат административный процесс.

В гомельской таможне напомнили, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств на общую сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать в письменной форме всю сумму ввозимых денег.

 
 
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Среди личных вещей у мужчины нашли 16,6 тыс. евро, более 1 тыс. долларов и почти 5,5 тыс. гривен.

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