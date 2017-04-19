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На пятницу и субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

20.04.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 и 22 апреля из-за сильного ветра. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды и МЧС.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пятницу, 21 апреля, днем в северо-западных районах, а в субботу, 22 апреля, на большой части территории Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду. В Минске 22 апреля ожидается усиление западного ветра порывами до 15−18 м/с.

В пятницу ночью будет преимущественно без осадков, а утром к северо-западным районам страны подойдет атмосферный фронт, где и ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью −1…−9 °С, по востоку при прояснениях до -10 °С; днем +4…+10 °С, по югу до +12 °С.

В субботу на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, днем по северо-западу — с мокрым снегом. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью 1…+6 °С, днем +4…+11 °С.

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Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 21 апреля, днем в северо-западных районах, а в субботу, 22 апреля, на большой части территории Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20...

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