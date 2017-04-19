В последнее время внутренние и внешние враги делают все для того, чтобы подорвать отношения двух союзных государств – Беларуси и России. Именно с подачи представителей мелкого шкурничества и идеологической ненависти в СМИ все чаще стали появляться публикации на тему якобы роста националистических настроений в Беларуси.

Отдельные эксперты высказываются по данному вопросу очень конкретно: «Беларусь при сохранении нынешнего тренда во внешней политике ждет Майдан, в результате которого также как и в Украине пострадает русскоязычное население. Для защиты русскоязычного населения необходимо срочно принимать меры»… Кроме того, постоянно вменяется Беларуси в вину отсутствие поддержки в отношении Крыма, Донбасса, Абхазии и Северной Осетии, а уж про пресловутые кредиты, и говорить нечего. Что это, как не искусственное разжигание очагов ненависти и заведомое отношение к союзнику как к вассалу?

Между тем, если ничего не путаю, союзник тем и отличается от вассала, то есть подчиненного и зависимого, что с союзником надо согласовывать свои действия, а не требовать его согласия при совершении одностороннего решения. Да, для этого необходимо идти на уступки, как же может быть иначе? Ведь по-другому – это просто игра в одни ворота. Так что, прежде чем обвинять Беларусь в том, что она «не надежный партнер», может, стоило бы задуматься, чтобы бы было, если бы Лукашенко, например, поддержал Россию по Крыму и признал его российским? Чтобы за этим последовало? Правильно – немедленные экономические санкции со стороны всех основных торговых партнеров Беларуси – удар по ее перспективам развития и уровню жизни.

А когда мы говорим о ценах на энергоносители, кто у нас спорит? У нас спорят не Россия и Беларусь, а Беларусь и Газпром. А сколько процентов акций Газпрома у России? Все думают, контрольный пакет. Нет! Посмотрите в реестр – всего 38%. Дальше в договоре внутри союзного государства России и Беларуси очень красиво говорится о том, что необходимо начать торговать за рубли. Продавать нефть и газ. Однако если посмотреть на договор внимательно, можно увидеть, что цены в нем выставлены в долларах США. Причем речь идет о ценах на расходы, которые несет Газпром: транспортировка, хранение и т.д. – это постоянная составляющая, доходящая почти до 100 долларов США. Почему в долларах, а не в рублях? И более того, там ссылка, на определение инфляции, департамента труда США. Правильно ли так выстраивать союзное государство?

Но это все вопросы экономического характера. Они остры, однако, тем не менее, постепенно решаются. Но есть вопросы, находящиеся в совсем другой плоскости, их нельзя потрогать и понюхать, но они все равно смердят. Речь идет об умышленных действиях отдельных соотечественников, направленных на возбуждение расовой и национальной вражды, когда отдельные пролоббированные группы лиц своими провокационными действиями пытаются делить славян на белорусов и русских, вбивая тем самым клин между братскими народами. Для того чтобы этот клин вбить качественно, создаются различные институты и организации, целью которых является умелая фальсификация различных социальных явлений, путем незаконных опросов общественного мнения.

Так, в пресловутом Институте стран СНГ в «отделе Белоруссии», вместе с печально известным русофилом Юрием Баранчиком трудится Николай Максимович Сергеев, причем непонятно, как это у него получается, ибо в свое время Сергеев был крайне недоволен личностью Баранчика, называя его не иначе как «отдельным деятелем, возомнившим себя самозваным инквизитором», а его журналистское творчество – «информационной вакханалией».

Однако прошло время, и Николай Сергеев и сам стал считать себя не иначе как «самозваным инквизитором», наделенным «особыми» полномочиями по проведению неких незаконных на территории Беларуси опросов российских соотечественников. Реализация анкеток с явным заказным, тлетворным запашком, была поручена именно Сергееву в виду того, что среди коллег Николай Максимович, несмотря на свое белорусское гражданство и на то, что он уроженец г.Минска, славится своей исключительной непримиримостью и нетерпимостью ко всему нематериальному белорусскому (языку, культуре, историческому наследию). Несмотря на то, что Беларусь давно выстроила свою национальную идентичность, и слова отдельных российских экспертов о том, что – «они никуда от нас не денутся», вообще неактуальны, «соотечественник» Сергеев позиционирует Беларусь перед своими работодателями исключительно в качестве части «русского мира» неотъемлемой от России.

А потому, рассматривая Беларусь чуть ли не губернией России, Сергеев с легкостью согласился провести подобное анкетирование российских соотечественников в Беларуси, предварительно переведя все денежные средства, выделенные на проведение анкетирования, на имя своей любезной супруги, чтобы все финансовые средства остались в семье. После операции по сохранению денежных средств в семействе Сергеевых, более 500 анкет было разослано региональным представителям пророссийских структур, надо полагать за счет получателей. К слову, отдельные активисты отказались от проведения опроса, ссылаясь на возможность привлечения к административной ответственности, ведь согласно белорусского законодательства незаконное проведение опросов общественного мнения, проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, без получения соответствующей аккредитации влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.

У Института СНГ подобной аккредитации нет, у активистов нет ее, тем более, как и нет возможности платить штрафы. К тому же вопросы в анкете слишком сильно смахивают на разжигание межнациональной розни, умело фабрикуясь под якобы заботу о соотечественниках. У потенциальных респондентов пытаются выяснить, сталкиваются ли они с трудностями жизни в связи с их принадлежностью к русскому этносу и использованием русского языка? Надо ли принимать России новые шаги по защите и поддержке соотечественников в Беларуси? Особое же внимание обращает на себя тематика отдельных, явно провокационных вопросов анкет. Например, как вам нравится подобное: «к какой национальности Вы себя относите», «насколько близки Ваши отношения с представителями белорусской нации», «как, по Вашему мнению, обращаются с русским населением по сравнению с представителями белорусской нации», «что нужно делать русским, русскоязычным жителям Вашей страны для того, чтобы быть (чувствовать себя) полноправными гражданами», «случалось ли Вам лично сталкиваться с тем, что с Вами обращались иначе, чем с представителями белорусской нации».

Это уже даже не провоцирование интервенции, а целая спланированная стратегия по стравливанию русских и белорусов – народов, которым нечего делить, ибо белорусские граждане, рожденные в СССР, их дети и внуки, использующие русский язык (а это большинство граждан Беларуси, ведь у нас два государственных языка), находятся в таком же комфортном положении, как и белорусскоговорящая часть населения. В Беларуси отсутствует понятие разделения населения на русских и белорусов. Однако, несмотря на объективную реальность, кому то хочется создать искусственную проблему, взяться за ее решение и на этом хорошо заработать, так как решать то ничего и не надо.

Мы должны строить единое союзное государство, а не разбирать его по кирпичикам национальной принадлежности, ведь именно из-за таких проплаченных опросов, построенных на сфабрикованных аргументах, происходит разрушение братских связей. Долгосрочная стратегия и общая мотивация действий – вот что должно стоять во главе угла союзного государства. А грязный и незаконный опросный фейк против основного и, практически, единственного союзника – это лишь очередная провокация и тщетная попытка вбить клин между нашими народами.

Виталий Новодворцев

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