Как правильно заказывать гранитный памятник на века?*

Каждый человеку рано или поздно сталкивается с потерей близкого человека, так устроена природа и остановить время, к сожалению, нельзя. Очень важно помнить усопшего и чтить светлую память о нем. Для этого благоустраивают могилу и устанавливают памятник, который выражает собой почтение и скорбь об умершем.

В большинстве случаев, сразу после похорон на могилу устанавливают деревянный крест, а гранитное или мраморное надгробие монтируется только спустя год, т.к. земля должна осесть.

Зимой спрос на изготовление и установку памятников сильно падает, это обусловлено особенностями грунта в период холодов. А вот уже в начале весны и летом количество заказов резко возрастает, поскольку на это время выпадают многие религиозные праздники (Радуница, Пасха), когда родственники собираются на кладбище и поминают умерших.

ЧТПУП «Ритуальный Дом» подскажет, чем руководствоваться при заказе и установке памятников, оград и благоустройстве могил.

Материалы для памятников

Ключевым вопросом, который нужно решить при заказе памятника, является выбор материала. От качества материала будет зависеть срок службы, цвет, вес и дизайн монумента.

Самым распространенным и востребованным материалом считается гранит, т.к. он устойчив к любым воздействиям окружающей среды, а также не изменяет своего внешнего вида даже спустя десятки лет. От окраски полевых шпатов и кварца зависят декоративные особенности гранита.

Природные оттенки камня могут варьироваться от белого до черного, от светло-розового до темно-красного цветов. Насчитывается более 20 видов гранита, таких как: Карельский гранит (габбро-диабаз), Васильевский, Аврора, Китайский и многие другие.

Компания «Ритуальный Дом» имеет собственные карьеры по добыче гранита, за счет этого стоимость изделий значительно снижается.

Гранитные памятники гораздо надежнее, чем мраморные или любые другие. Именно им отдавайте предпочтение в первую очередь, если хотите получить крепкое надгробие, устойчивое к повреждениям.

Выбор ограды

Выбирайте такое изделие, которое будет сочетаться по стилю и цвету с памятником. Наиболее распространенными типами оград для оформления могилы считаются:

- гранитные;

- металлические;

- кованые.

Ограды из металла выглядят красиво, но все они со временем подвергнуться коррозии или треснут. Советуем заказывать ограды из гранита или кованые - они не очень дорогие, но простоят гораздо дольше металлических. Если заказывать изготовление памятника вместе с оградой, то можно неплохо сэкономить, а зимой действуют дополнительные скидки!

Благоустройство могил и кладбищенских территорий

В силу обстоятельств, не каждый может обеспечить постоянный уход за могилой родственников и близких. Далеко не у всех из нас есть такая возможность.

Специалисты нашей компании готовы предложить свою помощь:

- Обустройство цоколя и облицовывание места захоронения плиткой.

- Изготовление и установка столов, скамеек и ваз.

- Выравнивание участка.

- Засыпка цветным декоративным щебнем.

Ремонт и демонтаж памятника

В некоторых ситуациях установка памятника производится на старых захоронениях и для того чтобы произвести монтаж необходимо демонтировать старый монумент.

Если памятник покосился, треснул, покрылся пятнами и требуется помощь по его демонтажу, то смело звоните нашим специалистам.

Декоративное оформление надгробия

Если обратить внимание, то каждый памятник имеет свой дух и индивидуальное оформление. Все это помогают передать особенности характера и внешние черты умершего. Памятник может быть оформлен следующим образом:

- Медальон на основе фотокерамики;

- Гравировка портрета (ручная, компьютерная) прямо на памятник;

Последний вариант гораздо надежнее, так как медальоны спустя пару лет испортятся и потеряют свой внешний вид. Всегда есть опасение, что они могут, выпасть из крепления.

Надписи

На памятник может быть нанесено не только изображение умершего и инициалы, но и дополнительные декоративные элементы (эпитафии, слова скорби, любимые цитаты, крылатые выражения и т.д.) Для этого подойдёт гравировка, так как она даёт гарантию, что буквы не сотрутся из-за непогоды или времени.

Наши сотрудники готовы помочь с выбором текста, а также шрифта и метода нанесения эпитафии:

- гравировка текста (пескоструйная, ручная);

- покрытие текста позолотой, сусальным золотом, бронзой.

Хранение и доставка на кладбище

Для сохранности памятника важно, чтобы его до установки хранили в правильных условиях. ЧТПУП «Ритуальный Дом» хранит готовый памятник абсолютно бесплатно. Доставка осуществляется специализированным транспортом, ответственность за сохранность несет наша компания. Надгробия нужно бережно перевозить, чтобы не нанести повреждений и сохранить первоначальный вид. Установку мемориала мы также возьмем на себя.

Гарантия

Выбор памятника должен основываться не только на внешнем виде и стоимости, но и на качестве исходного материала. Это гарантирует длительный срок службы. Всегда интересуйтесь в мастерской, какую гарантию они дают на свою работу.

Компания «Ритуальный Дом» даёт гарантию 10 лет на все гранитные памятники.

Сколько стоит монумент?

Если хорошо поискать, то можно заказать памятник в Минске по абсолютно разной цене, но приобретать дешёвые надгробия мы настоятельно не рекомендуем. В нашей мастерской минимальная цена изделия составляет 356 BYN и не имеет верхней ценовой границы. Стоимость зависит от сложности дизайна, качества материала, а также наличия дополнительных декоративных элементов.

Качество и внешний вид памятника напрямую зависит от производителя. Она должна быть надёжной, иметь хорошие отзывы и рекомендации. Всем этим требованиям отвечает компания «Ритуальный Дом». Мы работаем в данной сфере уже более 20 лет и постоянно совершенствуемся.

Почему нам можно доверять?

- Собственные карьеры для добычи гранита, благодаря чему цены ниже, чем у остальных фирм.

- Многократные участники и победители международных выставок по камнеобработке.

- Собственная служба доставки, специалисты по монтажу надгробий, поэтому отсутствуют затраты на услуги посредников.

- Итальянская линия по полировке гранита.

- Тройной контроль качества.

Мы уважаем своих клиентов, понимая какие события предшествовали обращению к нам и стремимся реализовать все их пожелания в кратчайшие сроки.

Помощь в выборе и ответы на интересующие вас вопросы вы можете у наших консультантов по телефонам:

- +375-17 263-33-33 (гор.)

- +375-29 612-77-77 (vel.)

- +375-29 738-77-87 (mtc)

- +375-29 678-22-88 (Viber, WhatsApp).

Наш адрес: г.Минск, ул.Тимирязева, 121 к. 3.

ЧТПУП «Ритуальный Дом»

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